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地圖上找不到的廢棄鬼鎮　澳洲政府官員：別再來了

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▲▼威特努姆（Wittenoom）外的警示標語。（圖／達志影像／美聯社）

▲威特努姆（Wittenoom）外的警示標語。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

許多地方充滿危險，卻還是有大批冒險者前仆後繼的湧入，尋求刺激感或滿足好奇心。澳洲西部的鬼鎮威特努姆（Wittenoom）就是這樣一個地方。雖然政府一再呼籲民眾不要前往該處，甚至把這個小鎮從地圖上抹去，但許多觀光客還是慕名而來。

《每日郵報》報導，威特努姆自1938年起就有人開採石棉，石棉本身不具毒性，但是漂浮於空中的石棉纖維吸入體內卻會對肺部造成巨大的影響，甚至引起癌症。而該鎮的空氣中就瀰漫著石棉纖維，澳洲政府為了以效益最大化的方式處理該問題，施行了一系列的措施減少該地人口，包含於2006年時停止供電並將其路標除去。直至今日，當地已經幾乎無人定居。

即使政府已經在四周立起不同語言的告示牌，警告遊客空氣中瀰漫有毒物質，但還是許多人被這裡的「末日場景」吸引。陳舊咖啡廳，破了一個大洞的珠寶店與隨處可見廢棄的車輛都成為熱門拍照景點。從網路上照片可以發現，有人攜家帶眷前往遊玩露營，甚至有年輕人在旁邊的湖游泳，似乎沒有人把警示牌當一回事。

▲▼廢棄的咖啡廳。（圖／達志影像／美聯社）

▲廢棄的咖啡廳。（圖／達志影像／美聯社）

澳洲原住民土地委員會部長瓦耶特（Ben Wyatt）表示，「空氣中的石棉氣體數量多的驚人，探訪那個地方是永遠不安全的。當威特努姆於1966年停止採礦後，空氣中大約有300萬噸的石棉氣體，即使只吸入一單位這樣的氣體，也非常致命。」

根據瓦耶特的說法，這些警示牌不應該只是裝飾品，去參訪當地是非常不理智的行為。他說，「對於那些打算要去的人我只有一個建議，那就是千萬不要前往。」

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關鍵字：鬼鎮,澳洲,石棉

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