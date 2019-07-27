前軍醫局副局長與愛妻陪女兒赴考　「高速碰撞」妻子當場身亡

記者邱中岳／台北報導

北市1名退休少將與愛妻陪同女兒準備到中和考試時，在民生東路準備左轉光復北路時，卻遭對向直行車撞上，造成少將的愛妻送醫不治，而女兒則是在醫院插管治療中，警方目前也正釐清雙方肇事原因。

▲前軍醫局副局長與愛妻陪同女兒赴試，途中遇上車禍妻子不幸罹難。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，67歲的鄭姓退休少將，從軍醫局副局長退休，27日與68歲的張姓妻子陪同26歲的女兒，準備前往中和考取驗光師執照，但在行經民生東路與光復北路口時，遭對向的計程車直接衝撞。

張姓妻子因肋骨斷裂、胸腔、腹腔均有出血的狀況，搶救後仍宣告不治，鄭姓女兒則左大腿骨折當場昏迷，目前恢復意識仍在醫院觀察治療，而遭撞的小黃運將擇表示對方車速過快，根本來不及閃躲就被撞。

警方透露，目前因少將一家人所搭的小黃為左轉車，未禮讓直行車恐有肇責，但附近民眾以及遭撞的小黃運將質疑對方車速過快，目前也將釐清雙方肇事責任，並將現場送往交通大隊鑑定。

鄭姓退休少將表示，27日上午與妻子要陪女兒到中和考驗光師執照，但沒想到卻在途中遇到對方高速撞擊，目前在三總將女兒安頓好之後，也動身前往國泰醫院處理愛妻後事。

而愛妻遭撞身亡的鄭姓前少將，目前也趕赴國泰醫院處理妻子後事，據悉，鄭姓少將是國防醫學院第72期畢業，曾擔任國軍台中總醫院院長，最後在軍醫局副局長退伍。

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