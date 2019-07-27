一家3口趕考試搭小黃！「路口高速碰撞」　女兒重傷、媽不治亡

記者趙永博／台北報導

台北市松山區民生東路4段與光復北路口，27日清晨7時許發生一起嚴重的車禍事故。一輛載客小黃在民生東路上往東高速行駛，行經該處路口時，疑似未注意前方車輛，恰巧撞上對向另一輛載客要左轉彎的小黃，兩車上面共4名乘客分別受到輕重傷，目前被送往不同的醫院急救中。

▲兩輛載客計程車在民生東路4段與光復北路路口發生車禍，兩輛車上的4名乘客分別受到輕重傷，目前送醫急救中。（圖／記者趙永博攝）



據目擊者表示，當時他正在民生東路4段與光復北路路口停等號誌燈，一輛載著一名女子的計程車，由民生東路西往東方向行駛，據目擊者敘述當時車輛速度飛快，很少有人在這個路口敢開這麼快的。

而該車行經路口時，疑似未注意前方車輛，恰巧撞上另一輛由民生東路西行，要左轉進入光復北路的計程車，目擊民眾見狀趕緊致電報案，請警消到場協助。遭撞的計程車上的男性乘客還向目擊者表示，當時他正坐著計程車，與太太一起陪同女兒，要去新北參加考試，沒想到就在路口遭遇車禍。

2名駕駛在撞擊後並無大礙，經醫護人員檢查後拒絕送醫。遭撞的計程車上，坐在後側的女兒，除了左小腿骨折外，意識也昏迷不清，被送往鄰近的三總醫院急救；一旁的母親則是當場沒了呼吸心跳，受困在車輛後側，警消到場後趕緊將車門破壞，並將她救出施以CPR，目前正送往國泰醫院急救中。

坐在副駕駛座的父親，疑似因為安全氣囊的保護，僅受到輕微擦挫傷；而另一輛車上的女性乘客，則是受到驚嚇，醫護人員將她脖子戴上護具，與遭撞的父親一同被送往鄰近的內湖三總進行檢查。

目前2車駕駛經過警方酒測，都已排除酒駕可能，警方在現場拉起封鎖線，並派請轄區交通分隊人員到場拍照採證，同時也派員調閱周遭監視器影像。由於現場並無左轉號誌，警方認為肇事責任還有待監視器影像出來後，才能進一步釐清。

0930更新：

媽媽到院前已經沒有生命徵象，傷勢相當嚴重，經院方搶救後仍然宣告傷重不治；女兒在就醫後已經恢復意識，暫無生命危險。

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▲遭撞的計程車車門嚴重凹陷。（圖／記者趙永博攝）



▲撞人的計程車車頭全毀。（圖／記者趙永博攝）



▲兩車撞擊後嚴重毀損。（圖／記者趙永博攝）



▲消防救護人員與傷者協調送醫檢查。（圖／記者趙永博攝）



▲救護人員帶著傷者就醫。（圖／記者趙永博攝）



▲▼車禍傷者受困後坐，被警消救出後施予CPR，目前送往國泰醫院急救中。（圖／記者趙永博翻攝）

