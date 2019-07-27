搭小黃陪女兒考驗光師！媽坐「死亡撞擊點」殞命　退休少將父悲：他開很快

記者趙永博、邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市松山區民生東路四段、光復路口27日清晨7時許發生死亡車禍，當時鄭姓退休少將（67歲）與妻子（68歲）陪著女兒搭著計程車，正準備前往中和考取驗光師執照，不料行經路口左轉時，卻遭到另輛直行計程車攔腰撞上，坐在撞擊點的鄭妻當即腹腔大量出血、失去呼吸心跳，經送往國泰醫院搶救後仍宣告不治身亡。鄭男哀痛地說，「他（直行計程車）速度很快，我太太到院已經過世，女兒脊椎也受傷……！」

▲鄭男一家3口搭乘的計程車轉彎時遭攔腰猛撞。（圖／記者趙永博攝）

警方調查，現年67歲的鄭男官拜少將，曾任國軍台中總醫院院長，近年才自軍醫局副局長退伍，而26歲的女兒也跟隨著父親的腳步考取醫學相關科系；27日上午，鄭女在中和有一場驗光師執照考試，鄭男與妻子一早便招來計程車，陪著女兒一同前往考場，孰料卻會在中途發生死亡意外。

目擊者描述，是發當下他正在該路口停等號誌燈，一輛載著一名女性乘客的計程車沿著民生東路往東向行駛，且其速度飛快、時速近百，就在準備穿越路口時，卻遇上載著鄭男一家3口的計程車左轉，反應不及當場攔腰猛力撞上。

在事故發生後，直行計程車車頭全毀，而轉彎車則是右側車身嚴重凹陷，尤其後側車門的撞擊點最為嚴重。當時鄭男坐在副駕駛座，鄭女坐在後座左側、鄭妻則是坐在後座右側的撞擊點，事故發生當下首當其衝，當場就沒了呼吸心跳。

救護人員事後獲報趕抵現場，急忙協助鄭女、鄭妻脫困，初步研判發現鄭女陷入昏迷，脊椎受傷、左小腿骨折，而鄭妻則是命危，雙雙送醫急救。鄭妻經院方搶救1小時後，仍因腹腔大量出血，宣告傷重不治身亡；鄭女在經治療後已經恢復意識，暫無生命危險。

▲直行計程車車頭幾乎全毀，足見當下撞擊力道相當強大。（圖／記者趙永博攝）

鄭男在得知妻子身故後，哀痛地表示，直行計程車的速度相當快，「我太太送到醫院就已經過世，女兒脊椎也受傷！」待將在三總治療的女兒安頓好後，將動身前往國泰醫院處理愛妻後事。

對於事故發生原因，直行計程車司機表示，對方突然左轉、未禮讓直行車，他看到時根本就來不及反應；而遭撞的小黃運將則說，是對方車速過快，讓他根本無法避開。目前雙方各說各話，警方經初步調查後，確認兩造駕駛皆未酒駕，後續肇責歸屬，將送往交通大隊鑑定、釐清，全案依過失致死罪嫌偵辦。

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▼警消到場後立即將鄭女、鄭妻送往醫院搶救，但無奈鄭妻傷勢過重，急救1小時候仍宣告不治。（圖／記者趙永博攝）