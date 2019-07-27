遭「重擊300多拳」昏迷！一周內2拳擊手　比賽後腦創傷身亡

▲俄羅斯出生的職業拳擊手達達舍夫，比賽後因腦部受創不幸去世。（圖／翻攝Instagram／dadashev__m）



記者王致凱／綜合報導

世界拳壇一周內有2名好手，因在比賽中受創過重而喪命，包括23日去世的俄羅斯「不敗拳手」達達舍夫（Maxim Dadashev），以及25日去世的阿根廷好手桑蒂蘭（Hugo Santillan）。其中，達達舍夫在比賽中激戰11輪不願認輸，一共被擊中300多拳，去世時僅28歲；桑蒂蘭更加年輕，年僅23歲。

根據今日俄羅斯（RT）報導，俄羅斯出生的達達舍夫，19日晚間在美國馬里蘭州與波多黎各選手馬提亞斯（Subriel Matias）爭奪國際拳擊聯合會中量級冠軍資格，於比賽第11輪被判定「技術擊倒」（TKO），隨後被送往醫院救治。

根據RT描述，達達舍夫當天在擂臺上遭對手痛打，他在比賽中一共被擊中300多拳，但始終不願意認輸，直到第11輪時，他顯然已經精疲力盡，連站都站不穩，整個人搖搖晃晃，馬提亞斯則抓準機會繼續重擊其頭部。最後，比賽在教練堅持下結束，不久後達達舍夫就不支倒地，被送往醫院急救。

ESPN報導指出，達達舍夫腦部右側有硬腦膜下血腫，院方為他進行了2個多小時的手術，並進一步治療其腦部腫脹；據悉，達達舍夫隨後處於人工昏迷狀態，伴隨「嚴重腦部損傷」。俄羅斯塔斯社（TASS）報導，達達舍夫當地時間23日在醫院過世，死因為傷勢引發的心臟衰竭，得年28歲。

This is a mark of a great trainer, one that knows his warrior at war a trainer has to love his fighter enough to make a crucial call sometimes saving him from his very self. Great call Buddy @buddymcgirtboxing prayers up for this young warrior #speedyrecovery #toughsport pic.twitter.com/cKljvTKOgt — The Magic Man (@AntonioTarver) July 20, 2019

無獨有偶，阿根廷23歲年輕拳手桑蒂蘭也在20日與烏拉圭籍對手阿布瑞烏（Eduardo Abreu）的比賽中遭受重傷，於25日去世，為一周內第2名因比賽喪命的拳擊選手。

ESPN報導，桑蒂蘭與對手經10輪比賽戰成平手，當裁判宣布比賽結果時，桑蒂蘭突然倒地不起，被送往醫院搶救。院方25日上午召開記者會表示，醫師替桑蒂蘭進行手術除去腦內凝血，期間他2度心肺功能衰竭，於當地時間25日凌晨0時35分心臟驟停，搶救無效死亡。

主治醫師奧洛科（Graciela Olocco）說，桑蒂蘭到院已經失去意識，同時有腎衰竭情況。醫師指出，桑蒂蘭從未恢復意識，腦部腫脹持續惡化，最終影響身體其他器官的功能。

▼阿根廷拳擊手桑蒂蘭賽後陷入昏迷，被送往醫院急救。（圖／達志影像／美聯社）

