奶茶控必GET！M.A.C冷淡風奶茶色唇膏一次試給你看

其實這個我準備很久了，不過最近真的發生太多對我來說世界末日的事情了，即便我這麼樂觀的人也天天開始懷疑人生。雖然能吃能睡但基本上就像靈魂消失一樣，基本上就是發呆跟懷疑人生，很多該做的事沒有好好去做，講幹話的能力消失不見好久，不過最近做最正軌(?)的事情就是跟著看了。媽阿對不起我愛你那個女主角是永遠都不會老嗎，怎麼這麼多年過去了我都超過三十歲了她還一樣，潘迎紫要擔心自己的傳說了，大家都吃防腐劑長到現在嗎？

最近追到的一集剛好就是男主角問女主角你是冷色調的嗎，女主角回答他說：「她是夏天的冷色調。」立刻讓我想到這系列的MAC冷淡風奶茶唇膏，就是夏日的冷色調阿！

不知道大家有沒有跟我一樣的毛病，都跑到專櫃上買唇膏了，就會覺得都買了就不要買無聊的顏色，結果回頭發現家裡都是氣場系的唇膏，但是根本就沒什麼場合可以擦阿。

但MAC的冷淡風奶茶唇膏，就完全都是日常可以擦的顏色。

而且基本上根本不挑膚色，夏日的冷色調，不冷不暖就只提質感。

每個顏色我都很喜歡，我以前覺得MAC子彈唇膏根本就是唇膏界的軍隊，現在覺得她們根本就是特種部隊。

不只是一大票唇膏而已，其實除了大家盛傳的熱門色號，還有很多很多很美的顏色好嗎！一定要特別提的就是SMOKED ALMOND這個色號，本來是其他系列的唇膏，現在正式變成子彈軍隊的團員。

五個顏色一排站起來就是一個天團，每個顏色都是我的本命我都不知道該怎麼辦，質地從絲緞到乳霜狀到霧面通通選好給你挑，挑一個下來是我沒有一個顏色能夠捨棄阿阿！

以前會很盲目追求MAC熱門的色系，現在真的發現我們要看遠一點，子彈唇膏軍隊永遠不讓你失望。

像我本來看起來覺得還好，雖然這幾年正夯但是其實，真的不是很多人很敢勇敢真心的愛下去的泰奶色TASTE ME，看起來很還好擦起來我超喜歡，甚至拿來當腮紅我都好愛。

真得很熱門的阿薩姆奶茶色SMOKED ALMOND，是比較絲緞質地，有點紅棕色的感覺，就像自己去摩斯買了紅茶加兩顆奶球的那種奶茶色，保留了氣場但是又不會那麼有距離的顏色。

SOFT KISS，太妃糖奶茶色，這個真的是我的天菜。有細緻金星星塵的乳霜質地，膚橘色調認真的奶茶色，雖然看起來好像比較淡，可是質地好潤我好喜歡。

HOT 'N'BOTHERED，白桃奶茶色。雖然粉嫩但是又不會太傻白甜死亡芭比粉那樣，比較像是有點半糖奶茶一點點甜的粉嫩色系，對我來說他也是一匹迷人的黑馬色。

我也很喜歡GOOD FORM，這個烏龍奶茶色。就真得像是烏龍奶茶不只是甜帶一點苦，有層次的味道，有點茶棕色的感覺氣色又很好，很顯白而且看起來水水嫩嫩的。該怎麼說呢就像我整個防彈少年團看過去每個都一樣，其實每個都有每個帥的地方，他就像JIN一樣雖然沒有V那麼搶眼但是你一看過去看久了，你會愛死他，大概就是這種感覺。

但是，請問現場有阿米可以懂我的心嗎？我想表達的大概就是這個顏色其實沒有很CHILI或SMOKED ALMOND那麼夯，看起來也不像TASTE ME和 SOFT KISSED那麼奶，他比較低調樸實但擦起來真的很不低調，我個人真的超級愛這個顏色的。

冷淡風奶茶唇雖然已經一段時間了，但是夏天還很長我們還可以當很久的夏天的冷色調。

※圖片+文字：Vogue 美人會 - 大魚

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