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宋慧喬變得不一樣！貓眼煙燻妝、戴上經典珠寶展現女王霸氣

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日前爆出離婚消息的宋慧喬，除了現身美妝活動之外，近日二度公開亮相法國殿堂級珠寶品牌Chaumet於摩納哥的展覽活動，難得畫上煙燻妝容的宋慧喬，更加纖細的身型也讓媒體關注，身穿深藍色V領洋裝、搭配上Joséphine系列耳環、戒指，更加襯托宋慧喬的女王氣勢。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

宋慧喬第一套穿著深藍色V領洋裝，搭配Joséphine Aigrette Imeriale 18K鉑金戒指（建議售價TWD 2,600,000）、Joséphine Aigrette Imeriale 18K白金耳環（建議售價TWD TWD 4,800,000），同色系的藍寶石顯得神秘而優雅；而第二套銀白色細肩帶禮服，宋慧喬穿戴鑲嵌2 顆來自莫三比克各約 5.73 和 5.21 克拉橢圓形切割帕拉依巴型碧璽、42 顆來自莫三比克共約 63.77 克拉花式切割多彩帕拉依巴型碧璽以及明亮式切割鑽石，價值約TWD 26,000,000的Passages 18K白金項鍊，搭配同系列18K白金耳環價值TWD 11,000,000，展現搶眼光芒。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

在最富傳奇性的摩納哥的Grimaldi Forum會議中心舉辦一場前所未有的展覽，展出包括象徵無上權威的冠冕在內的250件非凡的皇室珠寶作品。這些珍品難得一見，當中有些更是首次公開展出，以及向15間博物館及40位私人收藏家借來、擁有深厚歷史價值的寶石和珠寶。是次展覽在摩納哥(Monaco)王子殿下Albert II的鼎力支持而得以實現，他與丹麥女王Margrethe II更慷慨地借出自己的私人典藏供展出。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

展覽場地採用當代的場景佈置，糅合嶄新科技與Chaumet的珠寶工藝和悠久歷史，讓參觀者可以全新的視角來觀賞Chaumet最標誌性的創作 – 象徵至高無上、展現女性獨特魅力的冠冕。在拿破崙統治期間，他選擇以冠冕來象徵權力，而Chaumet的首位繆斯女神約瑟芬皇后(Empress Joséphine)更引領風潮，使冠冕成為婚嫁的焦點，以及真愛的憑證，冠冕上刻著拿破崙對約瑟芬的愛情宣言「你究竟有什麼神奇的力量，我獨一無二的約瑟芬？」不僅成為家傳之寶，同時也成為時尚潮流。此外，是次展覽亦探討珠寶與藝術之間的連結，使冠冕成為與時並進的永恆經典首飾。冠冕與女性輪廓的演變相輔相成，在時尚潮流的更迭中展現了非凡的魅力，是一個時代的生活藝術。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Chaumet賦予Joséphine珠寶系列兩種不同面貌，宋慧喬身為Chaumet品牌大使，之前拍攝宣傳短片時，分別以風姿綽約的時尚女神及高貴優雅的皇后造型來演繹品牌以靈感繆斯約瑟芬皇后(Empress Joséphine)所啟發的兩個系列 – Joséphine Aigrette和Joséphine Aigrette Impériale。宋慧喬更談到：「你可以變得美麗但不一定予人優雅的感覺，更莫說要做到Grace & Character。因此你必須要有強烈信念，坦承地面對自己和世界。我對於Grace & Character的領會就是要成為一個善良、勇敢、大方得體和品格高尚的人。」而倍受女生喜愛的Joséphine珠寶也藏著另一種意義「我永遠也是自己內心世界的女王」，賦予自己堅強、勇敢的力量。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Sandy | 來源：Chaumet |
（完整文章請看VOGUE.com

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關鍵字：宋慧喬,Chaumet,Joséphine,煙燻妝,摩洛哥,VogueTaiwan

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