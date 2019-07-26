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社會 社會焦點 保障人權

「相信打電話能借到20萬」鐵窗工寄存摺變詐欺　法官：你大學畢業

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記者黃翊婷／綜合報導

從事鐵門窗工程的劉姓男子涉嫌把郵局存摺借給詐騙集團，被彰化地院依幫助犯詐欺取財罪判處2個月有期徒刑，他不滿上訴並辯稱，自己是因為相信打電話就可以借到20萬元，才會遭詐騙集團利用。但台中高分院法官認為，劉男學歷為大學畢業，也累積不少社會歷練，怎麼會輕易相信這種話，最後不採信他的說詞，裁定駁回上訴。

▲存摺。（圖／ETtoday資料照）

▲劉男將自己的存摺、提款卡寄給詐騙集團，卻辯稱自己什麼都不知情。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關，下同）

判決書中提到，劉男去年4月將自己的郵局存摺、提款卡以及帳號密碼等私人資料寄給詐騙集團使用，導致戴姓女子誤以為同學銀行支票周轉不靈，急忙匯款20萬元救急，而這些錢全都進到劉男的帳戶裡，並且隨即被提領一空，女方事後發覺受騙，立即報警處理。

劉男一審被彰化地院法官依幫助犯詐欺取財罪判處2個月有期徒刑，但他不滿上訴並辯稱，自己的確有在上述時間將存摺等物品寄出，不過，那是因為要請他人幫忙辦理貸款，不知道為什麼會變成詐欺取財的幫助犯。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）

▲戴女發現匯過去的20萬元瞬間被領光，這才驚覺可能是被詐騙。

劉男也曾在一審時提到，他是從事鐵門窗工作，一個月收入約3、4萬元，雖然與母親同住，但家中經濟各自獨立，先前因為工作被倒了20幾萬元，陷入負債的困境，才會輕信透過打電話就可以借到20萬元，沒想到反而吃上官司。

然而，台中高分院法官認為，劉男學歷為大學畢業，也經歷過許多社會歷練，怎麼會不知道將存摺等物品交給詐騙集團成員使用，會導致其他無辜的人受害，考量到他本身並未實際參與詐騙，衡量犯罪手段以及被害人的損失，一審判刑2個月並無不妥，最後裁定駁回上訴，且他不得再上訴，僅檢方可以提出上訴三審。

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關鍵字：詐欺取財罪,台中高分院,彰化地院

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