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小米手機「燒穿口袋」爆炸！他大腿二度燒傷一片黑　批售後態度差

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▲▼陸男把小米MAX手機放口袋，卻爆炸燒傷自己。（圖／翻攝自微博）

▲陸男把小米MAX手機放口袋，卻爆炸燒傷自己。（圖／翻攝自微博）

記者錢玉紘／綜合報導

中國大陸一名網友「MU浦東維修基地-劉潤」日前在微博上爆料指出，他的小米MAX手機在他的口袋中爆炸，並造成他大腿二度燒傷，向小米公司通報之後，得到的卻是「極其混亂的態度和處置流程」，該公司還先要求他刪除微博，且不要公開。

「MU浦東維修基地-劉潤」是東航工程技術公司，他先前在微博上表示，7月17日早上他走進辦公室，不到5分鐘，他的小米MAX在口袋發生爆炸，燒穿口袋並下滑，好不容易脫下褲子才將手機取出，「此時手機仍在燃燒，並冒出猛烈的濃煙」。後來同事將他送醫院，醫生初步判斷二度燒傷，經過清創後，醫生判定燒傷面積大約為10X20公分，並有擴散。

他提到，事發後第一時間通知小米公司，但是接下來得到的只有「極其混亂的態度和處置流程」，小米也沒有第一時間來取證，只是一味的要求刪除微博、不要上報。過了將近一周才開始取證。但是之後，小米卻回應，不是手機質量的問題，一口咬定是消費者外力照成電池破損導致事件發生，但手機外殼明明就無任何破損的情況，「期間態度惡劣，蠻橫，並指責消費者無理取鬧」。

▲▼陸男把小米MAX手機放口袋，卻爆炸燒傷自己。（圖／翻攝自微博）

他提到，爆炸事件對他身心都造成影響，24日淩晨更引發胸痛，再度送醫。當事人表示，他一直是小米的鐵粉，甚至逢人就推，但是自己卻被燒傷，愧對於推薦產品的朋友同事。並在微博PO出整起事件經過，以及自己受傷的照片，作為證據。

這則貼文在網路上引發瘋傳，小米公司官方微博帳號「小米客服那些事」也立即回應已經收到反饋，並以私信方式聯繫當事人。25日晚間9點多，劉潤就在微博上PO文表示，「各位兄弟姐妹，謝謝大家對於我的關心，目前小米公司已派人上門解決問題，雙方已達成最終諒解協議。事情已經結束。 」

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關鍵字：小米手機,小米,小米MAX

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