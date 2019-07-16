最便宜折疊手機？小米Mix Fold渲染圖曝光　外媒猜測只要3萬元

▲小米Mix Fold渲染圖。（圖／翻攝自YouTube／TechConfigurations）

科技中心／綜合報導

小米總裁林斌今年初在微博發布影片，展示小米首款「雙折疊機」工程機的示範影像，並透露該手機可能命名為Dual Flex或MIX Flex。外媒TechConfigurations近日在Youtube發布小米摺疊手機渲染影片，名稱為小米Mix Fold。

根據TechConfigurations的影片，小米Mix Fold的外觀與華為Mate X相似，摺疊狀態時，螢幕大小為6.6吋，展開則為8吋，採用OLED螢幕，不過影片內容的摺疊方式與林斌先前在微博透露的「雙摺疊」不同。

▼小米Mix Fold渲染圖。（圖／翻攝自YouTube／TechConfigurations）



影片也透露，該摺疊機配備有螢幕下指紋辨識器，螢幕則採用彎曲設計。搭載高通S865處理器，並配備12GB RAM，擁有3顆後置鏡頭及一顆前置鏡頭，內置一顆容量為6000mAh的電池。顏色則有藍色、黑色、紅色、紫色及深藍色等多種選項。

該影片內容僅為概念渲染圖，目前小米並未有官方正式的折疊機資訊。據新浪科技引述外電報導，若這款小米Mix Fold能在競爭對手的壓制下保持競爭力的話，該機款的售價可能為999美元（約新台幣3.1萬台幣），較目前已發表的折疊機款都便宜。