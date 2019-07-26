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6周注射處決5囚！他殺「8歲女童全家」排第一個　美聯邦政府恢復死刑

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▲美國部分州使用注射毒劑來進行死刑。（圖／達志影像／美聯社）

▲致命性注射藥劑行刑是美國聯邦政府與各州最常見的死刑執行方式。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國司法部長巴爾（Bill Barr）25日表示，國會參眾兩院都已經通過法案並經過總統簽署，授權聯邦政府於 12月處決5名涉及兒童性侵、謀殺案件的死刑犯，為2003年以來，美國聯邦政府時隔16年再度執行死刑。其中，排在時程表第一位的是為奪走3條人命的死囚李伊（Danny Lee）。

根據美聯社報導，美國聯邦政府安排自12月起，於6週內處決5名死刑犯。一般而言，由美國聯邦政府執行的死刑的情況並不多見，自1988年恢復執行死刑以來也只有3名死囚是由聯邦政府執行死刑，從1927年至2003年間，聯邦政府總共也僅執行過37次死刑。

雖然聯邦政府自2003年就沒有執行過死刑，但司法部仍持續批准嫌犯以死刑起訴，部分被告也遭聯邦法院判處死刑。巴爾在司法部聲明中表示，「司法部維護法治，我們有責任為被害者及被害者家屬推行司法系統所賦予的刑法。」

奧克拉荷馬州政府2014年曾發生過嚴重行刑失誤，在原本應該相對人道的注射死刑中，死囚卻痛苦掙扎了40分鐘才死亡，引發一連串爭議。時任總統歐巴馬當時要求司法部重新檢討注射行刑的藥物與流程，該州也從2015年起暫停執行死刑。

司法部批准了一項新的注射行刑程序，由單一藥物「戊巴比妥」（pentobarbital）取代聯邦政府過去使用的3種藥物「雞尾酒」模式。新程序與現有美國數個州政府的流程相似，包括喬治亞州、密蘇里州和德州。

報導指出，目前美國聯邦死囚名單共有61人，其中包括2013年波士頓馬拉松爆炸案主嫌查納耶夫（Dzhokhar Tsarnaev），以及在2015年南卡羅來納州黑人教堂槍擊案中奪走9條人命的種族主義槍手盧夫（Dylann Roof）。

司法部安排於12月9日處決首位死囚李伊，他於1996年在阿肯色州殺害被害人一家3口，包括一名8歲女童，並陰謀在西北太平洋地區建立一個白人至上國家；另一名死囚米契爾（Lezmond Mitchell），則是先持刀殺害一名63歲婦人，再強迫死者的9歲孫女坐在屍體旁，開著載著女童和婦人遺體到40英里外的一處地點將女童割喉，隨後肢解2人遺體棄屍在原住民保留區中。

其餘死囚大多都犯下謀殺、性侵、虐待等罪行，被害者包括年幼兒童或年長婦女。這5名死囚都將於印第安納州雷霍特聯邦監獄伏法。

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關鍵字：死刑,北美要聞

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