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美聯邦政府將恢復死刑！這5名「謀殺性侵犯」12月注射處決

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▲▼美國司法部長巴爾（William Barr）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國司法部長巴爾（William Barr）。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國司法部長巴爾（William Barr）25日表示，聯邦政府將要恢復死刑政策，並且會立即排定5名聯邦死囚的伏法日期，在此之前，聯邦政府執行死刑已經暫停了16年。巴爾指出，參議院與眾議已經通過立法，並交由總統簽署，明確授權執行死刑。

上一回聯邦政府執行死刑是在2003年，司法部官員指出，由於針對注射處決藥物的訴訟一再拖延﹐才導致聯邦政府無法執行死刑。此次將要伏法的5名死刑犯預定在今年12月及明年1月執行，並以單一藥物「戊巴比妥」（pentobarbital）處死。

巴爾在聲明中表示，「司法部呈交了新的法案，將透過司法系統執行處決，這是我們欠受害者及其家屬的」。美國近年來死刑執行率逐年降低，但仍有30個州可以合法執行，全美去年則有25名死刑犯伏法，全都是由州政府執行。其他20州則是已經廢除，新罕布夏州在今年5月廢除死刑，

即將被處決的5名聯邦死刑犯皆被以謀殺和其他罪名起訴，其中包含白人至上主義者丹尼爾李（Daniel Lewis Lee），他謀殺了一家三口，包含一名8歲小女孩，他也將是5人中最早伏法的，預定在12月9日執行。

目前美國有62名聯邦死刑犯，包含2013年波士頓馬拉松爆炸案主嫌查納耶夫（Dzhokhar Tsarnaev）。

前檢察官、民主黨參議員賀錦麗（Kamala Harris）就表示，「讓我們說清楚吧，死刑是不道德且有嚴重缺陷的，太多無辜的人就這樣死去，我們需要國家暫緩死刑，而不是重啟。」根據民意調查，1990年代以來，美國民眾對死刑的支持已下降。歐盟國家則都已經廢除死刑。

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關鍵字：死刑,廢死,聯邦政府,北美要聞

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