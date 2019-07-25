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時力推素人律師出征北海岸選區立委　「三腳督」戰局成形

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▲▼時代力量2020區域立委提名記者會 張衛航 現場突然停電。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量2020區域立委提名記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量25日召開2020區域立委提名記者會，公布將由律師張衞航代表時代力量參選新北市第一選區（石門、三芝、淡水、 八里、林口、泰山）立委。張衞航表示，自己沒有參與政黨政治的經驗，也沒有家族派系的背景，因為現狀環境讓他認為不符合自己所相信的價值，因此才決定放下律師事務所工作投身政治。

時代力量25日上午召開2020區域立委提名記者會，由時代力量發言人李兆立主持，包括時代力量黨主席邱顯智、時代力量新北市黨部主委陳志明皆到場力挺。民進黨在此區將由現任立委呂孫綾代表競選連任，國民黨則派出文傳會副主委洪孟楷出征，正式形成「三腳督」戰局。

邱顯智表示，張衞航是土生土長的淡水人，數十年來跟大家一樣每天早上六點多就起床，送小孩到學校上課後再搭捷運到律師事務所上班，「不斷向上、力爭上游」的人生讓他深深感動，也非常榮幸他能夠代表時代力量參選新北市第一選區的立委。邱顯智指出，張衞航職業十幾年來，每年承辦至少20件法扶與犯罪被害人保護的案件，在律師界備受推崇，希望能夠借重他的經驗與熱情，進入國會推動制度改革，改善基層與弱勢者的權利與生活。

陳志明也指出，眼看到淡水與林口湧入大量建案，入住的人雖然多，但空屋更多，不僅生活機能不夠完整，地方的規劃也做得不夠好，讓很多新世代或年輕夫婦在淡水與林口買房，卻還是得搭著大老遠的車到他地上班，這些過去因為缺乏完整規劃，遺留下來的許多問題，都需要從在地居民的角度，透過專業來解決。

▲▼時代力量2020區域立委提名記者會 張衛航 現場突然停電。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量提名張衛航參選新北市第一選區立委。（圖／記者屠惠剛攝）

張衞航則表示，自己沒有參與政黨政治的經驗，也沒有家族派系的背景，因為現狀環境讓他認為不符合自己所相信的價值，因此才決定放下律師事務所工作投身政治。他提到，自己與大家一樣出身於平凡的中產階級家庭，十幾年來接觸許多法扶案件的經驗，卻讓他反思有許多弱勢根本沒有選擇，往往陷入弱弱相殘。然而，作為律師只能解決個案，只有投身政治，才能真正透過立法和監督，從制度尋求解方。

張衞航表示，自己與同選區的其他候選人完全不一樣，擁有法律專業以及多年的豐富歷練，他始終認為自己的故鄉應該需要像他這樣的候選人為民發聲，為人民立法、監督政府的施政。他認為，台灣面對快速轉型，無論是許多弱勢在過程中受到到的傷害，或是選區內發展欠缺妥善規劃等問題，已經沒有太多時間等待，新北市第一選區需要不一樣的選擇，他也將站出來為了更好的明天做更多不一樣的事。

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