存摺遺失剩54元未掛失！10年後慘成人頭戶又遭判刑　二審法官還他清白

▲一名陳姓男子的存摺和提款卡都不見了也未掛失，10年後竟遭人拿來當人頭帳戶使用。（圖／視覺中國CFP）

記者黃苑瑜／台南報導

台南一名陳姓男子因搬家多次，銀行存摺和提款卡都無故消失，由於戶頭內僅剩54元所以未進行掛失，沒想到過了10年，竟遭人拿來當人頭帳戶使用。一名高姓男子依陳姓女子指示，匯款21萬元到陳男戶頭，被提領一空；一審法官判陳男犯詐欺罪處5個月徒刑，陳男上訴，台南高分院日前撤銷原判決，以罪證不足改判無罪。不得上訴。

判決指出，44歲的陳男因工作需求申辦銀行帳戶作為薪資轉帳用途，平時將存摺、提款卡及密碼放一起，由於期間多次搬家，存摺和提款卡不翼而飛。他向銀行查詢得知帳戶只剩54元，所以就沒辦理掛失，而過了10年，怎料也沒想到竟會被人拿來當人頭帳戶使用。

一名高姓男子於2016年10月17日下午依陳姓女友指示，將21萬元匯入陳男戶頭，隨即被提領一空，高男察覺受騙趕緊報警偵辦，而陳男從頭到尾都否認犯行，一審法官依詐欺罪判處陳男5個月徒刑，可易科罰金15萬元。

陳男上訴，台南高分院合議庭認為，陳女與高男認識多年，向對方借錢數百萬元，這次借錢並以其帳戶遭凍結，要他匯款到陳男戶頭再提領，和一般詐騙集團通常透過電話或通訊軟體，假冒親友急需用錢等詐術手法不同；另經查，陳女也沒有證據有詐欺取財犯行，不構成犯罪下，陳男就無幫助詐欺取財罪與洗錢罪之餘地，因此撤銷原判，改判陳男無罪。

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