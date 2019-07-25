「6大3小5充氣獨木舟」妄想東港→小琉球度假　體力不支呼叫海巡

記者郭世賢、黃苑瑜／綜合報導

李姓民眾和親人等9人24日下午分乘5艘充氣式獨木舟，由屏東東港划向小琉球，不料在途中遇海流逆流無法抵達目的地，且持續飄向海外。高雄海巡隊接獲報案立即出動救援，在小琉球中澳沙灘外約3浬處順利將9人救起（6大3小），並載送到小琉球大幅漁港安置。

▲9人分乘5艘獨木舟前往小琉球遇強勁海流漂向外海。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

高雄海巡隊副隊長魏彰佑表示，24日下午3時47分接獲報案，有5艘獨木舟欲從東港往小琉球前去，但因遇海流逆流越漂越遠。海巡單位派遣PP-2017艇前往救援，於下午4時20分在小琉球中澳沙灘外海域約3浬處發現5艘獨木舟及9人，所幸最後將所有人都救起，並於下午4時50分將人載往大福漁港。

▲9人乘著獨木舟前往小琉球，遇海流導致體力不支無法到目的地，高雄海巡隊出動救援。

高雄海巡隊指出，這9名遊客為親友關係，於24日上午10時30分從屏東東港鎮海公園出海，預計下午1點半抵達小琉球中澳沙灘上岸，並規劃夜宿小琉球，沒想到航行途中遇上強勁海流，導致體力不支無法繼續航行，故向海巡署求援，在海上整整漂流3個小時，所幸最後無人受傷，結束一場驚險的海上之旅。

▲高雄海巡隊指出，這9名遊客為親友關係。

▲高雄海巡隊副隊長魏彰佑指出，接獲報案立即出動救援，順利將9人救起。

屏東當地漁民表示，東港到小琉球的海上距離約10浬，漁船開慢一點要1小時才能抵達，渡輪較快約半小時，途中會有洋流，海象多變。

【更多新聞】

4歲男童貪玩公園迷途放聲大哭 警跨區協尋家人警所團聚

