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超跑達人起底！五分埔起家…自稱武鬥派掌門　聯手「竹聯阮經天」坑殺富二代

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▲▼超跑達人鄧超鴻。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲超跑達人鄧男因欠債上億驚傳財務危機。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

在超跑車壇頗具知名度的內湖Beta-Auto 北塔車業驚傳財務危機！該公司負責人鄧男（38歲）因投資國際黃金期貨接連失利損失上億元，為了填補公司財務漏洞，反對外宣稱要低價販售超跑、並介紹金主投入黃金空運貿易等投資標的。

鄧男拿詐騙金主的款項填入公司帳戶，並把租賃來的包含藍寶堅尼大牛小牛、保時捷GTR等高架跑車轉抵押給金主！結果道姓男子事後再以幫忙驗車、保養為由騙取高價跑車再轉賣、甚至「一車多賣」再轉過戶給其他賣家！

▲刑事局偵四大隊第三隊破獲超跑基金詐騙集團，逮捕有竹聯幫玄武堂背景的道姓男子等人。（圖／記者張君豪翻攝）

有竹聯幫玄武堂堂主身分的道姓男子（44歲、多項前科）夥同綽號超跑達人的鄧姓男子，以上述手法騙取被害富商、金主進上億元新台幣，被害人發現被騙後、道姓男子恚怒嗆自己混竹聯的黑幫身分，讓富商嚇得不知如何是好，被害人才會尋求刑事局偵四大隊第三隊報案請求協助。根據《東森新聞》報導，這位竹聯堂主因外型長相帥氣，還被稱為是黑道阮經天。

根據《自由時報》報導，超跑達人鄧男原本在北市五分埔賣成衣，因而結識當地富二代。他發現這些富二代愛開超跑，而且一直換車，認為有利可圖便改行投入超跑市場。鄧男常辦車聚打響知名度，自稱「超跑武鬥派掌門人」，北塔車業顛峰時期每月獲利數百萬，公司內常停有10多輛超跑。

▶︎超跑公司欠債上億　大小牛限量「一車多賣」誆富商…還嗆：我是竹聯幫
 

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關鍵字：北塔車業,超跑達人

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