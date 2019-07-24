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同志受撒旦影響「比豬還髒！」　電視台涉仇恨言論被吊照辯：反映教義

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▲▼伊斯蘭電視台稱同志「比豬還髒」。（圖／翻攝自YouTube／Da`wah in Islam）

▲ 主持人伊瑪目在節目上發表歧視同志的言論。（圖／翻攝自YouTube／Da`wah in Islam）

記者陳宛貞／綜合報導

總部位於阿拉伯聯合大公國杜拜的非盈利性「和平電視台」（Peace TV）由印度伊斯蘭教學者奈克（Zakir Naik）創辦，節目以宣傳伊斯蘭教教義為主，因被發現節目內容違反英國通訊管理局（Ofcom）規定，包括宣稱「同性戀者比豬還髒」、「魔術師應該被處死」，已經被吊銷英國電視執照。

《每日郵報》23日報導，和平電視台播出4個違反通訊管理局煽動犯罪、仇恨言論、及虐待相關規定的節目。2018年3月播出的《鞏固你的家庭》提到，「同志死於身為同性戀而感染的疾病」，更稱同性相愛是「一種非常不自然的愛，且是受到撒旦所影響。」

根據Ofcom，和平電視台節目主持人伊瑪目（Imam Qasim Khan）指出，「如今他們制定最新、最魯莽又瘋狂的法律來保護同志，甚至使他們可以合法結婚。男人和男人結婚，在電視上當著孩子的面嘴對著嘴，在路上相擁和接吻。這個社會已經瘋了。」

伊瑪目宣稱，「即便是像豬一樣骯髒、腐敗且受到汙染，在伊斯蘭教中被定義為不潔的動物，你也不會看到2頭雄性的豬想要交配。這太瘋狂了。那是動物，而人類應該是有尊嚴的、有思想的。人類應該是有思想的生物。」

和平電視台2006年成立後便在印度及孟加拉被禁，孟加拉前信息部長哈札努（Hasanul Haq Inu）對此聲明，該電視台與穆斯林社會、古蘭經、聖行、聖訓、孟加拉憲法及文化、習俗不符。創辦人奈克2010年也因他「不可接受的行為」被英國前首相梅伊（Theresa May）禁止入境。

但和平電視台並不同意英國通訊管理局稱伊瑪目涉及仇恨言論的指控，因為他「沒有鼓勵施暴或懲罰同性戀者」，他的目標只是為了「禁止同性戀行為」。持有和平電視台執照的Lord Production公司也指出，《鞏固你的家庭》當天的節目「表達伊瑪目對男性志的看法，反映伊斯蘭教義」。

此外，和平電視台節目還宣稱，行巫術者及脫離伊斯蘭教者應被處以死刑；儘管當地法律禁止18歲以下女性結婚，和平電視台仍指出，這根本沒有問題。

據報導，Lord Production公司認為其節目「源自特定的宗教觀點，而此類節目提供觀眾生活上的建議。就算這種建議偶爾會冒犯不同的公眾群體也不足為奇。」英國通訊管理局正考慮對和平電視台的違規行為祭出懲罰。

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關鍵字：同志,歧視,仇恨言論

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