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變態躲在灌木叢！巴黎天體營爆遭「偷窺和暴露狂」入侵

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▲▼ 2018年6月24日，法國巴黎裸體主義者在文森森林（Bois de Vincennes）天體營參加瑜珈課程。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 2018年6月24日，法國巴黎裸體主義者在文森森林天體營參加瑜珈課程。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

實習記者許祐誠／綜合報導

法國是天然主義的主要聚集地，許多人可以在天體營內享受裸體社交生活。但巴黎日前有一處天體營抱怨，近期一直有偷窺狂（voyeurs）和暴露狂（exhibitionists）破壞裸體享受，成員還受到非天然主義者一些「應受譴責」的行為干擾，有些成員甚至抱怨「有變態躲在灌木叢」。

根據《衛報》報導，天體營於2017年在巴黎東南方的文森森林（Le bois de Vincennes）開幕，占地2英畝，天然主義者經政府許可能在該區域裸體，當時政府官員也表示，禁止有任何不當行為，並在入口處設置警示牌。

然而，天體營成員抱怨，近期不斷受到變態糾纏，成員（Bernard）也向法國第二大報《世界報》（Le Monde）爆料，「偷窺狂和暴露狂常來騷擾女成員......當然她們很害怕，有時候警察單位會前來，但如果當下沒有逮捕到人，沒有人會受到懲罰。」

▼ 2018年6月24日，法國巴黎裸體主義者在文森森林天體營參加瑜珈課程。

▲▼ 2018年6月24日，法國巴黎裸體主義者在文森森林（Bois de Vincennes）天體營參加瑜珈課程。（圖／達志影像／美聯社）

當地區長凱瑟琳（Catherine Baratti-Elbaz）表示，在「偷窺和暴露」的新聞曝光後，已要求警方加強巡邏。不過，警察專員阿雷爾（Hugo Arer）表示，他今年未收到任何正式投訴。

巴黎天然主義者協會主席勒夫特（Laurent Luft）也對此表達關心，並表示問題被誇大，「在聽到抱怨之後，我和一名每天都去天體營的男性友人交談過，他表示，他從未見過任何不符合天然主義的行為」。他承認，女性經驗可能有所不同，因為「如果我是一位女性，我不確定是否會去天體營，但我的許多女性友人都會這麼做。諸如海灘這種的天然主義區域，甚至是穿比基尼的普通海灘，都容易吸引灰心的男人。」

根據法國天然主義聯盟的統計，法國是世界上最主要的天然主義聚集地之一，擁有470萬名的裸體主義者，其中210萬人是法國人。勒夫特表示，沒有人在文森森林的天體營被逮，這是一個美麗的地方，如果我們放棄它，那麼偷窺狂就贏了，除非他們沒有，因為他們沒辦法看到任何人。」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：法國,巴黎,天體營,Le bois de Vincennes

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