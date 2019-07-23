　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李震華／【司法恐龍現形】有權無責司法官，恐龍判決時有所聞

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼恐龍，恐龍法官，司法恐龍，暴龍，暴龍檢察官。（圖／視覺中國）

▲《國賠法》第13條讓部分恐龍司法官有恃無恐，因此而膽敢濫權枉法裁判。（圖／視覺中國）

筆者之前文章＜國賠法第13條，全世界最嚴格的制度性縱容＞一文指出，《國賠法》第13條縱容司法官有權無責，嚴格規定法官縱使判決顯然違法，且之後已經上級廢棄改判，人民仍不能訴求國家代替法官賠償因違法判決所造成的損害，因《國賠法》第13條規定，必須法官顯然違法的判決同時構成刑法上的瀆職犯罪，而且其瀆職罪行已經法院判刑確定，這時才可以請求國家賠償，但仍不能請求法官個人來賠償！這種全世界最嚴格地制度性縱容司法官有權無責的根源，長久下來，形成部分恐龍司法官有恃無恐，因此而膽敢濫權枉法裁判。

文章刊出後至今，獲得不少讀者來電鼓勵與回響！身為專業法律人，不能口說無憑，尤其不少司法官跳出來緩頰，說是一般人民不懂法律，判決總有敗訴的一方，只要判決不合自己主觀期望，就隨意指責法官恐龍云云。為免流於口水之爭，茲舉一些個案實例，來印證有恃無恐的司法恐龍確實存在！

首先是暴龍型的判決。祭祀公業的土地依法只能以派下員資格來取得共同享有，不可能成為派下員個人的遺產來作繼承，這是學法之人的基本法學常識。但就有住在祭祀公業土地上的人，因為被主事者排除在新依法成立的祭祀公業法人的派下員名冊之外，因此起訴請求確認自己及子女是祭祀公業派下員的案例，萬萬想不到就有高院法官在雙方當事人爭執彼此是不是祭祀公業派下員，且法官也同意上訴方律師要求將是否派下員之爭執整理成法律上爭點的情況下，竟然在判決書上大喇喇地違反法律專業常識，暴龍突襲式地寫出本案兩造的爭點是：上訴人對系爭祭祀公業土地是否有繼承權？並因此判決上訴人對公業土地沒有繼承權敗訴！法官就這樣在上訴人有請律師且已公開記明法律爭點下，仍敢赤裸裸地霸凌上訴人，簡直令人不敢相信！

此種明目張膽的濫權枉法判決，不禁讓人質疑？更恐怖的是，連三方整理的法律爭點都敢公然違反，毫無法律專業倫理可言！而這也正是《國賠法》第13條長期縱容司法官有權無責，因此形成的典型有恃無恐的司法恐龍的證明。

好文推薦

李震華／這次要為邱太三說句公道話！

李震華／《國賠法》第13條：全世界最嚴格的制度性縱容

●李震華，律師，台灣司法改革關懷互助協會理事長，台灣司法改革關懷互助協會為非營利目組織，以促進司法民主化、法官權責相符為司法改革宗旨。以上言論不代表本公司立場。

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：7/27（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：高潞·以用·巴魕剌（立法委員）
講題：原住民族轉型正義─小英原民政策總體檢
ET快訊
快訊／午後雨彈又來了！北北基14縣市「大雨特報」　防雷擊強陣
拿新配眼鏡…老闆「不要用眼鏡布擦」他震驚　驗光師解答了
快訊／網友預告「捷運板南線隨機殺人」　北市警全線加強戒備

關鍵字：法律,司改人權,李震華,國賠法,派下員,司法恐龍現形,繼承權,國賠法13條

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

蘇友辰／司法核心領域非鐵板　司法官濫用自由心證的彈劾

湯文章／同為公務員，《國賠法》第13條卻縱容司法官

李永然／【2毛錢鐵絲竊案】濫訴讓國家機器成殺人機器

吳景欽／防止濫訴也應包括檢察官

李震華／【司法恐龍現形】有權無責司法官，恐龍判決時有所聞

湯文章／從浩鼎案看檢察官的上訴權

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

吃囍餅囉！刀子一切竟然動了 網看「開箱」驚：抖一個好大力

陸上行舟？基隆「波浪街」爆紅　「起伏奇景」吸大砲聚集縮時搶拍

紀曉君參加《好聲音》飆嗓！　4導師0轉身...發現是她扼腕到爆

四樹合體！李準基為IU義氣出演42秒　呂珍九被P.O附身神演技「以為本人」

港《反送中》遇白衣人「見人就打」 林鄭月娥譴責：暴力只會帶來暴力

李震華／【司法恐龍現形】有權無責司法官，恐龍判決時有所聞

湯文章／從浩鼎案看檢察官的上訴權

哈林談「20年前」首場售票演出　話講一半被陳鎮川搶走！

旅行吃泡麵神器　「可折疊熱水壺」正式現身

別再「嘿Siri」！關閉這些功能　iPhone超省電

快訊／午後雨彈又來了！北北基14縣市「大雨特報」　防雷擊強陣風

中職／統一獅繼續簽新人　蘇泰安：將與吳承諭等3人簽約

林佳龍坦承「走私菸是多年來的陋習」：證據到哪就辦到哪！

蘋果給老用戶的驚喜！　為舊產品更新IOS...iPhone 4、5／iPad 2、3都受惠

林俊傑改編《她說》致敬電影人！　行走CD又發功現神技

阿Ken鬆口曝和安心亞關係！　單身4年「可能沒愛過我」：祝福她和言承旭

遊輪正夯 雄獅明年獨包星夢、歌詩達搶市　晶華牛肉麵船上吃得到

手扶梯吃人！6旬婦左腿慘被夾斷　「下半身卡縫隙」30分鐘痛炸

法律熱門新聞

湯文章／浩鼎案中檢察官的上訴權

法官虛報加班去釣魚　法界：卸下..

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

李震華／有權無責司法恐龍現形

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

馮美珊／被判刑不一定要入監服刑

騎單車酒測超標　法界：罰300..

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

住屋漏水相關法律問題

龍建宇／工讀生不是人？

告訴6月期限　法界：過了就GG

更多熱門

相關新聞

雙宋離婚正式生效 離婚程序面面觀 魔鬼藏在細節中｜行動法庭 第23集

前陣子韓國明星宋慧喬和宋仲基宣佈離婚,在娛樂圈投下震驚彈,引起了大家的關注。離婚,已經是世界性的話題,以台灣來說,2014 年,台灣的離婚率晉升為全世界第二高,亞洲第一高,根據內政部的統計,2018 年台灣的離婚對數達 5 萬 4402對,平均每天有 149.05 對夫妻離婚,而離婚者的婚齡中位數約在 8.25 年,也就是說,半數離婚者的婚齡不滿 9 年。 從這些數據看來,離婚已經是現代人的常態議題。離婚,不只是與相愛的人分手,還可能包括與孩子的分手、與整個家族的分手、與安穩人生的分手。離婚後,心理要

護航違建讓柯P氣瘋　前官員判刑1年6月

一拳打死老翁！判5年定讞

羅東裸男砍人案　二審判11年10月

湯文章／浩鼎案中檢察官的上訴權

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

反轉！宋慧喬先提出離婚　「宋仲基交很多圈內女友」

女台鐵板橋站跳軌亡　月台上留下字條

2米巨蟒躲陽台　網看崩潰：在哪

爸爸帶女兒進量販店女廁　網熱議

被家人鎖門外！港男16樓墜落亡

101大樓外修LED燈　2人墜樓1死1救出

兒子帶女人回家睡！媽媽氣到腿軟「扯髮痛揍」

最重無期！國安人員走私菸品暴利達507萬

他卡縫隙慘死！屍體困超市冰箱後10年

國安超買菸可追至老李時代　老馬久安專案也約4000條

老闆「不要用眼鏡布擦」他震驚了

即／預告「捷運殺人」　女學生移送少年法庭

更多

最夯影音

更多

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面