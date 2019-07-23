出獄身上僅剩新台幣50元　7年奮鬥莊育棟成為餐飲界大亨

▲和樂餐廳負責人莊育棟（左四），出獄時身上僅剩餘新台幣50元，經7年奮鬥，事業有成。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

在高屏餐飲界佔有一席重要地位的和樂餐廳負責人莊育棟，出獄時身上僅剩新台幣50元，做過賣便當、火鍋店、飼養豬隻、送貨員、釣蝦場等工作，經7年努力，奮鬥成功，成為餐飲界的大亨，與台灣更生保護會屏東分會合拍微電影「和樂人生」，即是浪子回頭金不換的真實人生，藉由微電影的傳播敘述，不斷鼓勵其他更生人。

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▲▼保護司法黃玉垣（左三）等人到屏東視察業務、拜訪更生人。

法務部保護司司長黃玉垣23日偕同法務部專門委員林瓏、更生保護會總會執行長王金聰檢察官、專家學者等10多人，到屏東地檢署視察業務，檢察長葉淑文特指派呂建興主任檢察官全程陪。黃司長肯定屏檢歷任首長對司法保護業務的努力。

黃司長並由屏檢書記官長林佩宜及主任觀護人陳素玉陪同，拜訪創業有成的更生人、和樂餐廳董事長莊育棟，了解其更生奮鬥有成的故事。

另一位不久前向更生保護會屏東分會申請創業貸款開業的更生人，為了開店特地去學小吃作法、考取餐飲證照等，目前在市場的生意日益興旺，常會看到排隊人潮；該更生人的太太表示，真的很感謝先生在出獄後有這麼多人幫忙，現在她的先生變了一個人，認真負責養家，成為家裡唯一的經濟支柱。

屏東地檢署為鼓勵更生人早日復歸社會並能回饋鄉里，成為社會的一股正向能量，司法保護業務評鑑會議的午餐便當及飲料，均分別向多位更生人訂購，希望透過這樣生活日常，不著痕跡陪伴更生人融入家庭與社會，讓他們產生正向能量後，可以慢慢長出力量，往後繼續堅持走對的路，展現柔性司法「援助家庭」的核心價值。