團購夯貨「福源花生醬」兄弟爭產　店門前互打、噴漆罵大騙子都判刑

記者陳凱力／新竹報導

老牌「新竹福源花生醬」因家族財產等糾紛多次發生爭執，2018年2月間，兄弟倆再次於店門前大打出手，事後哥哥又跑到弟弟店門口噴漆「侵占、無法無天、大騙子」。日前新竹地院做出宣判，哥哥曾廷海犯傷害罪，判拘役55日、公然侮辱罪，判拘役55日，應執行拘役95日，如易科罰金9萬5千；而弟弟則犯傷害罪，判拘50日，易科罰金5萬元。另哥哥曾廷海遭弟弟指控恐嚇罪部分獲判無罪。

▲名店「新竹福園花生醬」日前發生兄弟爭產大打出手。（圖／記者陳凱力攝）

45年歷史的新竹「福源花生醬」因為前馬英九大力推薦而聲名大噪，還曾在競選總統期間，選擇福源花生醬Long stay。只是「福源花生醬」創辦人曾和昌去世後，兄弟倆卻因遺產爭奪，多次爭吵甚至大打出手，最後，哥哥曾廷海在老店附近成立「海福源」，弟弟曾俊強仍繼續東大路老店「新竹福源花生醬」。

▲「新竹福源花生醬」曾因前總統馬英九而成為團購夯貨。（圖／記者陳凱力攝）

判決指出，哥哥曾廷海於2018年2月26日晚間8時30分許到弟弟曾俊強經營的「新竹福源花生醬」，兄弟倆在店門口發生激烈口角、徒手拉扯、互毆，哥哥下巴、鼻、胸部及頸部、手等多處擦傷，弟弟曾俊強則頭部、臉部、手、肘擦傷、胸、膝部擦傷等傷害。

隔日，哥哥曾廷海又到「新竹福源花生醬」門口，以噴漆噴上「侵占、無法無天、大騙子」等文字，2兄弟也因次報警互控傷害、公然侮辱等罪。

2人坦承發生肢體衝突。哥哥向法官辯稱，是遭弟弟毆打才還手，屬正當防衛，而弟弟則辯稱，是被哥哥毆打在地，才起身咬哥哥，是正當防衛。

法官當庭勘驗監視器發現，兄弟倆人發生肢體衝突前，先口角爭執，哥哥曾廷海則於口角過程中，先徒手推弟弟，並揮拳攻擊對方，倆人發生扭打後，哥哥再將弟弟壓地毆打，直到旁人將哥哥拉開，才結束衝突。

法官認，此次衝突乃曾廷海先出手毆打弟弟，倆人再互相扭打，顯見倆人是報復才互相扭打拉扯、互毆，此行為無法主張防衛權，因此均犯傷害罪。

另哥哥在「新竹福源花生醬」噴漆「侵占、無法無天、大騙子」等文字，法官認，雖曾廷海沒有具體罵誰侵佔什麼，如何無法無天，及如何成大騙子，但倆兄弟的確因共有物分割、返還房屋、福源商行負責人變更登記及福源食品負責人變更登記有民事訴訟，因此認定哥哥所的噴文字是指弟弟，已貶損弟弟曾俊強的人格及社會評價，構成公然侮辱罪。

新竹地院認，哥哥曾廷海犯傷害罪，判拘役55日、公然侮辱罪，判拘役55日，應執行拘役95日，如易科罰金9萬5千；而弟弟則犯傷害罪判拘50日，易科罰金5萬元。另哥哥曾廷海遭弟弟指控恐嚇罪部分獲判無罪。