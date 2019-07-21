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木質＋色塊打造清爽北歐風　多元收納讓生活更加分

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文／時尚家居 Mikage

為一家三口規劃的兩房兩廳，雖然空間不算大，但設計師巧妙的利用一些小技巧使得空間感開闊且明亮，並配置了多元化的收納機能，讓居住者的生活可以更便利。以白色為基底，在客廳、臥室皆以低彩度的色塊創造跳色效果，選用淺色木紋櫃體，搭配可愛造型的吊燈，提供了放鬆、清新的童趣感。

（圖／ 歐德集團 提供）

色彩材質打造清爽北歐風

進門處兼具收納、穿鞋椅功能的矮櫃，以及結合噴砂玻璃的小壁櫃，一來利用透光卻不透明的噴砂玻璃做為臥室的小屏風，二來提供了更多元的收納運用，回到家，可順手擺放鑰匙、吊掛外套，甚至連室內鞋及常穿的外出鞋都可以很便利的往架高的櫃子下收，生活的便利性與舒適的機能性，完美具備。

以純白為基底，搭配局部的色塊及原始木質色系，再加上造型特殊的燈具，以及色系、質感都配合得天衣無縫的布沙發、家飾軟件，營造清爽無壓的北歐風格。全室最吸睛的部分，便是白牆上的色塊了，設計師採用低彩度、帶點灰色的色調，利用一點點跳色的搭配設計，便讓牆壁多了活潑躍動的層次感，也替空間帶來令人眼睛一亮的清爽感，再搭配簡單的畫作，便畫龍點睛似的，打造了閒適生活感與優雅藝文感兼備的休閒空間。

（圖／ 歐德集團 提供）

聰明設計，放大空間感

在餐桌旁，設計師規劃了一個半身高的小中島，面對廚房那一側，是可以拉出使用的電器櫃，消弭了一進門便看到廚房的忌諱，同時更增加了廚房可用的櫥櫃與檯面面積，更值得一提的，是位於廚房與次臥之間的櫃子，乍看之下是一個單純的收納櫃，但其實在增加了廚房收納空間的同時，它又漂亮的藏起巨大的冰箱，讓空間顯得更具完整性及一致性。

（圖／ 歐德集團 提供）

餐桌椅的擺設，也蘊含了放大空間的學問，一側規劃單一有靠背的餐椅，靠近客廳那一側，則改為無靠背的長形椅凳，不僅在轉彎處不易造成碰撞，用餐時也能彈性增加人數，更重要的是，少了視覺上的遮蔽，更有效達到放大空間的效果，也因此讓開放式的客餐廳顯得更開闊通透。

（圖／ 歐德集團 提供）

巧妙規劃，增加收納消弭壓迫

由於全室使用系統家具，不僅建材甲醛含量低，施工期也相對縮短，因裝潢造成的粉塵污染更是降低許多，居家環境的安全感及舒適感大大提升；而客廳的電視牆面也是利用系統櫃的板材完成，不僅在電視牆與主臥之間增設了一個收納的空間，日後即使搬家或者改建，還能將牆面拆下來重複裁切、拼貼，再次利用，相當環保。

（圖／ 歐德集團 提供）

即使都使用了系統家具，但在兩個臥室內所呈現的表情印象，卻是截然不同的，次臥牆面也使用了跳色的色塊，拼接出很耐看的現代感，空間雖小，但規劃了衣櫃、書櫃、書桌及床頭櫃，功能性相當完整，且運用書架、層板及燈光的設計，弱化了樑柱帶來的壓迫感。主臥則運用了白色木紋、淺色木色系的色塊，搭配出溫暖、沈穩的感覺，利用橫向的色塊，統一了整體的紋路方向，使得空間更具一致性，呈現更舒適的視覺感，打造讓人能安睡其中的睡眠環境。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：北歐,收納,歐德集團,時尚家居,室內設計,系統櫃

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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