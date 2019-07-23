臉書Messenger Kids保護網破功　開啟群聊即可規避家長審查

▲臉書稱Messenger Kids因「技術錯誤」而影響了「少數群組聊天」能允許任何未經家長同意的用戶加入。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

臉書於2017年為旗下即時通訊應用程式Messenger推出兒童版本Messenger Kids，能控制12歲以下僅與家長同意的聯絡人聯繫，不過這項功能近日遭爆「破功」，只要透過「群組聊天」即可迴避這一保護措施，允許孩童在未經批准的情況下與陌生人群聊。

Messenger Kids應用程式與Messenger唯一的不同之處在於其有著一個單一前提，即兒童不應與未經家長批准的用戶交談，家長能透過該應用程式控制兒童的聯絡人清單，且不允許孩子與家長不同意的人聯繫。不過科技網站The Verge報導，由於Messenger Kids的設計缺陷，使用戶能透過群聊迴避家長審查的步驟。

臉書於過去一周來悄悄關閉了群組聊天功能，同時也向家長發送電子郵件，稱因「技術錯誤」而影響了「少數群組聊天」能允許任何未經家長同意的用戶加入。臉書在郵件中表示，他們已關閉了受影響的群組聊天，並會確保將來不允許這樣的群聊。

由於臉書要求孩童需年滿13歲才能建立帳戶，鑒於市場上缺乏一款適用兒童、同時也賦予家長控制權的通訊應用程式，因此於2017年推出Messenger Kids。由於Messenger Kids專為13歲以下的兒童設計，因此受到兒童線上隱私保護法（COPPA）的約束，部分隱私組織正指控Messenger Kids因收集用戶數據而違反COPPA，而此次爆出的新一漏洞恐會加劇這些擔憂。