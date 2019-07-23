　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果申請新專利曝光！頭戴式耳機「混合現實MR」　臉部表情+姿勢都追蹤

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼AirPods。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果正在開發「混合現實」（Mixed Reality, MR）頭戴式耳機，將與AirPods有所不同。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

蘋果公司（Apple）最近申請一項「混合現實」（Mixed Reality, MR）頭戴式耳機設備專利，這項設備裝載許多傳感器，包括向外的攝影機能捕捉現實世界的畫面，並可以結合虛擬內容，增強用戶環境的3D虛擬視覺，再將所有畫面顯示在用戶面前。

綜合外電報導，蘋果在3月份首次提交了這項專利申請，由上星期公布專利內容。內容指出，這款增強現實的頭戴式耳機搭配攝影機捕捉現實世界的相關資訊，結合現實與虛擬的畫面後，再把所有畫面呈現給用戶體驗。

該內容指出，這項設備還會讀取用戶的臉部表情、眼球運動和頭部姿勢，開發出最新的動畫AR表情符號Animoji，並收集關於用戶環境的相關資訊，讓設備讀取這些資訊後優化傳感器的虛擬內容。

這項技術目前遇到的挑戰是，當用戶佩戴耳機時，就難以追蹤用戶的臉部，因此蘋果計畫將獨立傳感器的數據結合一起，或是利用相機進行手勢追蹤。

CNET去年報導表示，這款耳機將增強「虛擬現實」互相結合，這意味著可以將虛擬物體疊加在現實世界，讓用戶直接體會可能的狀況。

幾個月前，天風國際證券分析師郭明錤也指出，蘋果將在2019年Q4或2020年Q2開始生產AR耳機，但也有報告指，蘋果公司已經取消了MR耳機的供應鏈計畫，因此相關情形仍要持續觀察。

▲蘋果「混合現實」（Mixed Reality, MR）頭戴式耳機專利。（圖／翻攝自美國專利及商標局USPTO）

▲蘋果「混合現實」（Mixed Reality, MR）頭戴式耳機專利。（圖／翻攝自美國專利及商標局USPTO）

ET快訊
婚禮上伴郎突「單膝跪」求婚伴娘！新人沒被告知傻了…慘淪配角
詭異巧合！基隆男跳海警消搶救…下秒漂過來一具女浮屍
快訊／俄軍機闖入南韓領空！　韓F-15戰機緊急升空開火

關鍵字：耳機,混合現實,MR耳機

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

臉書Messenger Kids保護網破功　開啟群聊即可規避家長審查

中美貿易再添變數　前員工洩華為替北韓打造3G網路系統

蘋果申請新專利曝光！頭戴式耳機「混合現實MR」　臉部表情+姿勢都追蹤

16吋MacBook Pro秋季問世　起價預計上看10萬台幣

5G時代來臨！91%網友傾向「百元電信資費」多數500元內可接受

Apple Watch對講機功能回歸！　WatchOS 5.3更新釋出...修復遭竊聽風險

LINE安卓用戶搶先用　KEEP新增彩色備忘錄

Sony Xperia 1排名暴衝　擠進6月台灣手機銷售前20強

OPPO Reno巴薩限量版登台　7/26網路商店搶先開賣

為贏而生的電競手機　華碩發表新一代ROG Phone II

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

陸上行舟？基隆「波浪街」爆紅　「起伏奇景」吸大砲聚集縮時搶拍

紀曉君參加《好聲音》飆嗓！　4導師0轉身...發現是她扼腕到爆

吃囍餅囉！刀子一切竟然動了 網看「開箱」驚：抖一個好大力

四樹合體！李準基為IU義氣出演42秒　呂珍九被P.O附身神演技「以為本人」

港《反送中》遇白衣人「見人就打」 林鄭月娥譴責：暴力只會帶來暴力

臉書Messenger Kids保護網破功　開啟群聊即可規避家長審查

中美貿易再添變數　前員工洩華為替北韓打造3G網路系統

蘋果申請新專利曝光！頭戴式耳機「混合現實MR」　臉部表情+姿勢都追蹤

16吋MacBook Pro秋季問世　起價預計上看10萬台幣

5G時代來臨！91%網友傾向「百元電信資費」多數500元內可接受

Apple Watch對講機功能回歸！　WatchOS 5.3更新釋出...修復遭竊聽風險

LINE安卓用戶搶先用　KEEP新增彩色備忘錄

Sony Xperia 1排名暴衝　擠進6月台灣手機銷售前20強

OPPO Reno巴薩限量版登台　7/26網路商店搶先開賣

為贏而生的電競手機　華碩發表新一代ROG Phone II

偷魚缸！狠心阿桑「魚仔」倒地上全歸天　網怒：會下地獄

快訊／總統專機「VIP」免稅預訂單曝光　輸入代號打8折還幫送到家

蔡政府任內國軍特勤爆16次醜聞　國民黨團：蔡英文應公開向國民道歉

7科技巨頭齊聚白宮！　川普點頭加速處理華為許可申請

積怒已久！老虎外野手打出再見轟　卻痛批自家球場是笑話

影／每天打10小時麻將！她一摸牌「半側身體瞬間無法動彈」…嚇壞尖叫：救我

拿新配眼鏡！老闆「不要用眼鏡布擦」他震驚　驗光師解答...推翻超多人習慣

日薪60元！跨國丐幫「租孩童乞討」　最小竟然才2歲

女星載昏迷學姐就醫　聽到後座歌聲⋯轉頭看「多一人」

鶯歌里長蘇炳輝自製「黃金泡菜」　回饋籌措資源公益行善

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

3C家電熱門新聞

Xperia 1奪台6月最熱賣..

蘋果準備升級iPhone螢幕搭..

LINE安卓用戶搶先用　KEE..

AirPods 3會有新顏色？..

WatchOS 5.3更新釋出..

5G來臨！91%網友傾向「百元..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

懶人包／實測「LINE訊息查證..

OPPO獨角獸鋼彈定製版行動電..

加入「LINE訊息查證」好友　..

為贏而生的電競手機　華碩發表新..

16吋MBP起價預計上看10萬..

台灣之星傳偷改資費合約違約金

蘋果申請新專利曝光　耳機「混合..

更多熱門

相關新聞

降噪耳機把城市變成無壓室！

21世紀籠罩全球的空污問題，成為許多文明疾病的眾矢之的，然而很多人卻忽略了「心理健康」也是評估一個地區的「衛生」指標之一。早在2007年，世界衛生組織（WHO）就公布研究報告，發現噪音不只會嚴重干擾睡眠與生活品質，長期暴露在噪音底下，更會危害身體導致高血壓、心臟病與中風！

買AirPods送妻！網驚…巨人限定版

AirPods逗趣配件「Earpops」登場

貼心皮貓幫奴才升級「藍芽耳機」

音樂大聲被罵　日男秒推人下月台

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

女台鐵板橋站跳軌亡　月台上留下字條

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

反轉！宋慧喬先提出離婚　「宋仲基交很多圈內女友」

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

2米巨蟒躲陽台　網看崩潰：在哪

最重無期！國安人員走私菸品暴利達507萬

兒子帶女人回家睡！媽媽氣到腿軟「扯髮痛揍」

101大樓外修LED燈　2人墜樓1死1救出

即／預告「捷運殺人」　女學生移送少年法庭

LINE傳假消息！70歲媽收警回訊嚇傻

走私9800條香菸！國安局吳宗憲遭聲押

國安超買菸可追至老李時代　老馬久安專案也約4000條

宋慧喬IG刪光宋仲基！親宣布調解結果

人妻分房睡凍未條　偷帶小王回家口愛

更多

最夯影音

更多

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面