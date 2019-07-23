蘋果申請新專利曝光！頭戴式耳機「混合現實MR」　臉部表情+姿勢都追蹤

▲蘋果正在開發「混合現實」（Mixed Reality, MR）頭戴式耳機，將與AirPods有所不同。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

蘋果公司（Apple）最近申請一項「混合現實」（Mixed Reality, MR）頭戴式耳機設備專利，這項設備裝載許多傳感器，包括向外的攝影機能捕捉現實世界的畫面，並可以結合虛擬內容，增強用戶環境的3D虛擬視覺，再將所有畫面顯示在用戶面前。

綜合外電報導，蘋果在3月份首次提交了這項專利申請，由上星期公布專利內容。內容指出，這款增強現實的頭戴式耳機搭配攝影機捕捉現實世界的相關資訊，結合現實與虛擬的畫面後，再把所有畫面呈現給用戶體驗。

該內容指出，這項設備還會讀取用戶的臉部表情、眼球運動和頭部姿勢，開發出最新的動畫AR表情符號Animoji，並收集關於用戶環境的相關資訊，讓設備讀取這些資訊後優化傳感器的虛擬內容。

這項技術目前遇到的挑戰是，當用戶佩戴耳機時，就難以追蹤用戶的臉部，因此蘋果計畫將獨立傳感器的數據結合一起，或是利用相機進行手勢追蹤。

CNET去年報導表示，這款耳機將增強「虛擬現實」互相結合，這意味著可以將虛擬物體疊加在現實世界，讓用戶直接體會可能的狀況。

幾個月前，天風國際證券分析師郭明錤也指出，蘋果將在2019年Q4或2020年Q2開始生產AR耳機，但也有報告指，蘋果公司已經取消了MR耳機的供應鏈計畫，因此相關情形仍要持續觀察。

▲蘋果「混合現實」（Mixed Reality, MR）頭戴式耳機專利。（圖／翻攝自美國專利及商標局USPTO）