11小時靠雙手倒立攀登8000階　「無腿男」磨壞2雙手套登頂泰山

▲劉紅剛用雙手成功爬到泰山頂。（圖／翻攝自YouTube／wang zhang）

實習記者范芷菱／綜合報導

「我要自己走上去，然後自己走下山，這才算是一次完整的經歷。」來自山西臨汾市的劉紅剛天生雙腿殘疾，但他始終有一個攀登五嶽其中一座名山的夢想，近日他用雙手支撐倒立，用時11個小時、爬了大約8000個台階，終於成功登頂泰山。

▲泰山是中國五嶽之一。（圖／翻攝自Google Map）

據《北京青年報》報導，劉紅剛天生腿部發育不完全，使得腰部以下萎縮無法使力，只能倚靠雙手支撐行走，他表示，「幾乎一兩天就會磨破一條褲子，而且下半身會一直與地面磨擦，非常不方便。」直到9歲終於發現可以用倒立來行走，從一開始只能走幾步路，現在一口氣可以走大約3、400米，「開始只是覺得好玩，後來卻發現（比之前直立支撐）活動還要自由。」

▲泰山有將近8000個台階。（圖／翻攝自維基）

劉紅剛表示，19歲那年有了一個攀登五嶽其中一座名山的願望，但是由於身體的特殊狀況和家庭條件一直沒有說出來，直到今年小妹劉婷婷大學畢業才得以實現，並選擇泰山做為目的地。為了能順利用手爬山，劉紅剛不用家裡的車內胎捲成的手套，反而特地買了4副塑膠手套。但因為手套過薄，長時間與石階磨擦使得手掌發燙，非常疼痛。

這一段泰山之旅從山腳的紅門向玉皇頂出發，總共11公里，將近有8000個台階，途中還下起了大雨。劉紅剛表示，「我要自己走上去，然後自己走下山，這才算是一次完整的經歷。」所以就算再累也從沒有想要放棄的念頭，上山用了11個小時，下山則是花了7個小時，總共磨壞了2雙手套。

▲雖然有人投來異樣眼光，但是也有陌生人為他加油打氣。（圖／翻攝自YouTube／wang zhang）

用手「走路」的22年來使得他的手臂比一般人要來的強壯，不只胳膊肌肉堪比普通人的小腿，手掌外側也磨出一層厚厚的繭。劉紅剛表示，「在把玉米桿砍倒後，我掰玉米的速度能比一般人快5分之1到4分之一左右。」

雖然這次的旅程上一直有人投來異樣的眼光，但外界的新鮮事物讓他充滿喜悅，這次的成功登頂和一些陌生人的鼓勵也帶給他大的信心，表示如果有機會要嘗試挑戰其他名山。