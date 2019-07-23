以往購買量曝光！專機出訪「夾帶免稅菸」陋習…原來用途還有它

圖、文／鏡週刊

總統官邸永和警衛室少校警衛官吳宗憲利用總統出訪禮遇通關，刷卡採購645萬元超量免稅菸品，試圖由國安局車輛混入總統車隊夾帶入關遭活逮，引發軒然大波。知情人士透露，國安局人員利用總統出訪機會買免稅菸品，早就是行之有年的陋習，部分菸品用於饋贈配合國安勤務相關人員的「公關菸」，但吳宗憲購買的9,800條香菸，已超乎國安當局理解的陋規標準太多，不排除有其它特勤人員假藉機會參與團購牟利。

立委黃國昌指出，他向國安局副局長胡木源查證，確認編制原屬於國安局少校的吳宗憲，已調任總統府侍衛室，在總統出訪前透過華航系統預購9,200條免稅香菸，金額高達645萬元，訂單共分5筆，單筆最高刷卡兩百多萬元，額度驚人。一般預估，依照吳個人的財務狀況，不太可能獨立負擔如此巨額的刷卡金額，幾乎可以斷定他就是這次團購或代購的人頭。

知情人士透露，吳宗憲是此次出訪特勤人員的行政官，過去歷次總統出訪，確實有由行政官負責擔任刷卡團購的陋習，但歷次出訪，包括前總統馬英九任內訪問他國，頂多量就是購買3,000至4,000條不等的香菸，但此行一次購買9,800條菸，規模之大，確實是前所未聞。

該人士透露，這些菸品之所以由國安局派車到機場點交夾帶入關，在國安官員認知當中，除了可能有部分是私人團購，另有一部分則是要用於公務饋贈，其中一批會由國安局拿來送給配合特勤勤務及交管相關人員的「交際菸」。

「未來半年總統大選緊鑼密鼓開打，屆時各組候選人全台趴趴走，配合特勤的相關單位，國安局依過去慣例都需要做點公關。」該人士說，這些配合大選勤務增加的人員，除了負責各組候選人的車輛駕駛，還包括警務人員，這些用來做公關的交際菸，依慣例都是國安局利用總統專機出訪購入，一般都是利用專機乘客身分的特勤人員向航空公司下訂單，返國入關時一次領取帶入關，由於是專機採購，就算超量，航空公司也會睜一隻眼，閉一隻眼。



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