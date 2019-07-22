周幼偉接任台南市警局長　黃偉哲期勉行動警政續造幸福城市

▲台南市警局新卸任局長交接典禮，由黃偉哲市長主持，警政署副署長劉柏良監交，新任局長周幼偉宣誓後正式走馬上任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局新卸任局長交接典禮，7月22日上午在新營市警局舉行，由黃偉哲市長親自主持，內政部警政署副署長劉柏良監交，新任局長周幼偉在宣誓後，正式走馬上任；黃偉哲期勉保持優良的警界風紀，率領全體警察同仁繼續貫徹維護治安及改善交通決心，並與協勤民力充分合作，為台南市締造出治安佳績。





黃偉哲市長恭賀周幼偉局長就任履新，也感謝黃宗仁前局長3年來對台南市的奉獻。黃偉哲指出，治安工作是任重而道遠，目前警政重點除了查緝毒品積極溯源，打擊詐騙、掃蕩幫派及街頭暴力、維持交通安全及順暢等工作外，對於酒駕是零容忍的，家暴、虐童事件也是零容忍的；而於警察風紀的維護，貪瀆及酒駕都是零容忍的，一定要杜絕所有違法亂紀的情事，維持一貫的優良傳統，繼續深化。





黃偉哲強調，民眾對於執法人員的期許十分殷切，希望全體警察同仁在周幼偉局長的帶領下，都能秉持不吃案、不造假的高道德標準，恪遵法令、維持行政中立，端正警界風紀，讓市民朋友對警察的辦案效率及嚴謹的風紀，留下深刻的印象。

黃偉哲並叮囑警察同仁要落實「行動警政」的概念，針對治安和交通問題，要苦民所苦，快速反應、落實處理，讓民眾有感，為市民打造一座幸福移居的城市。



新任市警局長周幼偉是中央警察大學正科48期畢業、中國文化大學中國大陸（問題）研究所碩士，歷任澎湖縣政府警察局局長、內政部警政署公共關係室主任、內政部警政署保安警察第三總隊總隊長、警政委員等重要職務，內、外勤職務歷練豐富，富領導統御及協調能力，深獲各級長官肯定。





另外，台南市警局卸、新任分局長聯合交接典禮，亦於22日在舉行，職務調整如下：第三分局分局長呂世明調任永康分局分局長、第六分局分局長許坤田調任第三分局分局長、佳里分局分局長陳建民調任第六分局分局長、白河分局分局長斯儀仙調任佳里分局分局長、以及後勤科科長朱信憲調任白河分局分局長。