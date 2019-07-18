愛護動物不離不棄　黃偉哲開直播呼籲認養代替購買

記者林悅／台南報導

因傳出飼主照護不當，騎腳踏車遛狗導致狗熱衰竭送醫死亡的憾事，黃偉哲市長7月18日特地在他的臉書直播，希望以領養代替購買，飼主都要好好愛護動物，千萬不要虐待，以免面臨刑法的懲罰，並歡迎有意照護汪星人的市民朋友在影片底下留言，就可以將暫安置在市長室內的可愛狗兒帶回家。

▲台南市長黃偉哲呼籲民眾善待動物，並以認養代替購買，如發現虐待動物事件，請立即向市民專線報案。（圖／記者林悅翻攝）

黃偉哲市長表示，近日市長室來了幾隻需要被好好疼愛的幼犬，牠們都曾經因少數人類的無情對待，差點發生憾事。台南是個對流浪動物零撲殺的有愛城市，長年致力於提昇動物保護的工作，無論是改善收容所的環境、藉由教育犬隻提升領養率，或補助認養流浪動物的結紮費用等，動保處與動保團體合作，致力讓台南市的動物能有更好的對待，但卻在18日凌晨傳出有狗因為飼主照顧不當不幸死亡的消息，讓自詡「狗派」的自己感到很難過。

黃偉哲市長強調，一旦開始養寵物就是責任，無論犬貓兔或其他動物，養牠就要愛牠，請市民朋友千萬不要始愛終棄；要是在路上看到有疑似丟棄或虐待動的事件，請撥打台南市犬貓急難救援專線（06-2965945），或撥打1999，即時通報即時救援，愛護動物從你我做起。