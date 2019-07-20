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台南啟動15處無菸轉運站　黃偉哲：守護健康禁菸轉好運

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▲台南市政府致力於推動無菸環境，台南市15處公車轉運站的戶外候車亭將成為法定禁菸場所。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府致力於推動無菸環境，台南市15處公車轉運站的戶外候車亭將成為法定禁菸場所。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府致力於推動無菸環境向來不遺餘力，市長黃偉哲7月20日出席由觀旅局與衛生局以「打造優質旅遊環境」為主軸，結合公共運輸處共同推動的「無菸轉運站～轉運好臺南」揭牌活動。

全市15處公車轉運站的戶外候車亭將成為法定禁菸場所，禁菸的範圍依候車亭周圍地面紅色標線漆以內為主要禁菸場所，違者將依法處新台幣2000元以上10000元以下罰鍰。市府希望藉此法令讓前來造訪臺南的遊客以及市民朋友，在觀光旅遊或日常轉乘大眾運輸交通之際，不受二手菸的危害。

▲台南市政府致力於推動無菸環境，台南市15處公車轉運站的戶外候車亭將成為法定禁菸場所。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，如同因應豪雨侵襲，治水的工作要做好，保障人民生命財產的安全；對於危害人體健康的菸害，同樣也需要做好防治，兩者都是對廣大民眾生命安全的保障。因此，市府為配合中央政策，也為照顧市民朋友的健康，自7月20日起全市將設置15處無菸轉運站。

黃偉哲說，禁菸場所並非只有室內，打造無菸社會是最終目標，戶外的無菸轉運站便是大眾出入的公共場所轉型過程中的第一步，未來將一步一步繼續前進為市民朋友打造無菸的環境，一同守護大家的健康。

▲台南市政府致力於推動無菸環境，台南市15處公車轉運站的戶外候車亭將成為法定禁菸場所。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局表示，今年依《菸害防制法》第16條第1項第4款公告無菸轉運站，為避免民眾觸法已事先在公車轉運站設置醒目的禁菸告示牌，並利用公車車頭跑馬燈、各方媒體及懸掛紅布條等方式周知民眾。台南市公告15處轉運站戶外候車亭禁止吸菸，自7月20日至9月20日為宣導期，相關單位會派稽查員到各區，尤其是旅客人潮多的轉運站戶外候車亭加強宣導，宣導期為2個月。自9月20日起違規吸菸者將依《菸害防制法》第31條第1項規定，處新台幣2000元以上10000元以下罰鍰。

衛生局呼籲，請癮君子們務必遵守規定，避免為了滿足自己一時的需求，違反菸害防制法規定而受罰。防制菸害是世界趨勢，可預期的是台南市禁菸範圍，未來會持續擴大，為了健康著想，請吸菸者及早戒菸，如有戒菸需求，可向台南市37區衛生所洽詢。

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關鍵字：台南,無菸轉運站,黃偉哲,健康,禁菸

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