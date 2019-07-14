五款愛馬仕經典設計新包款　買到就是用來當傳家寶

做為法國頂級皮革世家的愛馬仕Hermès，內行的人就知道，就算你看中哪款包，也不是有錢就買得到，等待名單總是讓人望穿秋水。而2019秋冬這一季，女裝首席設計總監NadègeVanhee-Cybulski帶來了幾款更讓人想新增到夢幻清單的夢幻包款！女裝首席設計總監NadègeVanhee-Cybulski喜歡將愛馬仕Hermès定義為「將古典主義作為一種現代生活的方式」。

這種高深的哲學理論，提升了愛馬仕Hermès的設計理念和品牌哲學，無論在任何季度還是任何時尚潮流中，愛馬仕Hermès都像是一股高檔的清流，自在優雅且歷久不衰，不管過了多久，每個人都還是會想要擁有一件愛馬仕Hermès單品。這五款新包以獨特的當代思維，融合愛馬仕Hermès的經典皮革製工，是讓人一看立刻愛上的款式。



Simone Hermès系列 Barénia Faubourg小牛皮包

此包款以 Émile Hermès 第三位女兒的名字命名，採用宛如手風琴般的三層隔袋設計，包身輪廓圓滑，搭配整圈環繞的皮革背帶，令人聯想起舊時唸書以繫帶捆綁束起並扛在肩上的課本。

三個隔袋統一由中央拉鍊開合，背帶採可調整的滑動式設計，可肩背、掛在手肘及勾在手腕上等多種背法。

Sac À Fermoir系列皮包



完美結合Epsom 小牛皮、Hunter 母牛皮與 Swift 小牛皮三種皮革，俐落線條設計的全新梯型掀蓋式包款。採用皮革包覆的旋轉式金屬軸棒翻蓋結構，精巧的隱藏式門栓磁鐵搭釦設計為一大特色，易於使用。有兩種尺寸可選擇。

Constance Mini系列 Allegro 小牛皮包

Constance系列可以說是名列女孩夢幻清單的包款之一，如今推出mini款式，讓夢幻呈度再度升級到新境界。這款以黑色小牛皮縫製的迷你 Constance 皮包搭配上了磷光漆的釦環，在黑夜中閃耀著光芒，令人驚豔。而同系列這季還出了一包款式，小巧迷人的模樣，還沒上市已經成為超熱門的尋問包款。

Verrou Mini Strap系列 Barénia 小牛皮包

同樣也是這幾年讓人列入夢幻清單的包款，本季愛馬仕為 Verrou 包款換上寬版彩色編織背帶，展現其別具時尚運動風格的獨特魅力。

Lindy Mini系列Swift小牛皮包

Lindy 系列包款迎來新的家族成員，迷你尺寸保留了拉鍊開口與各種便利的功能性設計。雖然整體比例縮小，但背帶卻特別加長，既能肩背也能跨肩斜背。

※編輯：Travis Travie | 來源：hermes |

（完整文章請看VOGUE.com）



延伸閱讀

「重點在於單品，不一定是整體造型」— 小馬哥 Marc Jacobs 全新品牌 The Marc Jacobs 的故事

不是主打卻默默賣超好的隱藏包款！年度10大品牌爆款包，內行人都搶先入手！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。