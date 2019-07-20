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一日店長小農接力！台東8小農快閃台北　 推友善土地8寶滋味

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▲▼「購夠台東」台北快閃店開幕活動「GOGO主廚：8寶美食秀」，台東縣長饒慶鈴特別北上現身代言。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼「購夠台東」台北快閃店開幕活動「GOGO主廚：8寶美食秀」，台東縣長饒慶鈴特別北上現身代言。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼「購夠台東」台北快閃店開幕活動「GOGO主廚：8寶美食秀」，台東縣長饒慶鈴特別北上現身代言。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

由台東縣農產公司創立的「購夠台東」電商平台，推出「8寶東」台北快閃店企劃，於7／19（五）-28（日）在台北圓山花博 MAJI 集食行樂快閃10天，以豐富生活的「穀、蜜、果、菜、花、茶、釀、禮」等台東8寶滋味，並嚴選8家友善土地的特色小農參與，歡迎北部地區的好朋友前往參觀選購，支持台東在地優質品牌。

「8寶東」購夠台東台北快閃店，20日早上在台北市圓山花博 MAJI 集食行樂旋轉木馬廣場，舉辦開幕活動「GOGO主廚：8寶美食秀」，並邀請台東排灣族青年樂團-一個小團體開場演出，除了台東縣長饒慶鈴特別北上現身代言，同時邀請知名美食部落客徐天麟、林志清（全家事業部副長）、劉孆婷（連鎖協會秘書長）、李慧君經理（神農生活代表），一起品嚐分享台東的美味。

▲▼「購夠台東」台北快閃店開幕活動「GOGO主廚：8寶美食秀」，台東縣長饒慶鈴特別北上現身代言。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼嚴選台東8家友善土地的特色小農的農特產品，歡迎北部地區的好朋友支持台東在地優質品牌。

▲▼「購夠台東」台北快閃店開幕活動「GOGO主廚：8寶美食秀」，台東縣長饒慶鈴特別北上現身代言。（圖／台東縣政府提供，下同）

活動亮點8寶美食秀則為台東在地知名型男主廚簡志勳，擔任GOGO主廚，將台東的8家小農產品，集結成方便且營養價值極高的8寶夏日午宴，現場同時公布食譜作法，方便民眾也能在家輕鬆操作享用。

「8寶東台北快閃店」除了嚴選8小農特產品展售，另外也推出7月19.20.21日三天限定的「果珍濃水果珍珠-現做飲品吧」。「果珍濃」是目前台東觀光最夯的水果珍珠小舖，位於市區小巷內，每天不到中午即銷售一空，是由小農自行開發把台東在地水果如木鱉果、紅龍果、鳳梨等製作成珍珠，搭上水果冰沙與初鹿鮮奶，是完全100%台東滋味的手搖飲，也是郭台銘等名人到台東必訪的景點。

▲▼「購夠台東」台北快閃店開幕活動「GOGO主廚：8寶美食秀」，台東縣長饒慶鈴特別北上現身代言。（圖／台東縣政府提供，下同）

型男主廚簡志勳將8家小農產品集結成方便又營養的8寶夏日午宴。

台東縣農產公司說，開幕後ㄧ連八天（7／21-28）將開始「一日店長小農接力賽」由這8家小農輪班站台，7／21韓吉家（木鱉果）、7／22原穀傳說（紅藜芝麻棒、超級啤酒）、7／23長濱金剛（糙米、紅米、黑米、小米）、7／24允芳茶園（紅烏龍、小茶后冷萃茶）、7／25黃家蔬果、7／26惠豐蜂園（蜂蜜、花粉脆餅）、7／27泰源幽谷獼米（五色米）、7／28三代三花（梅精、野菜群），該一日店長品牌日的商品皆有9折以上優惠，歡迎大家好康道相報。

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