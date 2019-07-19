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屏東縣崁頂稻米達人出爐　曾民龍進軍全國賽

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▲屏東縣崁頂鄉農會19日舉辦「臺灣稻米達人冠軍賽鄉鎮初賽」。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣崁頂鄉農會19日舉辦「臺灣稻米達人冠軍賽鄉鎮初賽」，由青農曾民龍（中）拿到冠軍，將參加全國賽。左一崁頂鄉農會總幹事郭紘瑋、左二農糧署南區分署長姚志旺。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣崁頂鄉農會配合農委會政策，於19日舉辦「臺灣稻米達人冠軍賽鄉鎮初賽」，有8名農友通過第一階段田間審查，進入第二階段同場較勁。評審結果，「臺灣好米組」由青農曾民龍種植的147香米奪得第一，將代表崁頂鄉農會出戰，問鼎全國稻米達人冠軍寶座。

受到去年代表崁頂鄉出征的農友葉慶明，奪得臺灣稻米達人亞軍激勵，今年入選初賽冠軍的青農曾民龍對家鄉好水孕育出的好米充滿信心。他說，吸取老前輩的經驗傳承，安全用藥、合理化施肥，將稻米當成自己的孩子般守護，第一次參賽就奪得第一，讓他又驚又喜，對於進入全國賽奪桂冠有把握。

鄉鎮稻米達人賽是「臺灣稻米達人冠軍賽」的前哨戰，評選極為嚴格，參賽的稻米必須通過第一階段，由農業改良場專家在稻作生育期間進行田間審查，評選出田間管理優良的參賽者。

接續再進入第二階段，會同農糧署及參賽農友公開取樣，進行稻穀、糙米、白米外觀規格品質及食味值等，十多項檢驗項目分析測定，並於鄉鎮賽現場烹煮，提供評審委員進行官能品評，公開評選出最優等稻米，才能代表崁頂鄉參加全國賽。

高雄區農業改良場副場長吳志文說，田間審查發現許多農友有肥料使用不當的問題，另外氣候影響也很關鍵，這次因為下雨關係導致水稻倒伏，在第一階段審查時沒通過，篩掉了多位農友的參賽資格。但看到年輕人從農，並闖出一番成就，實在令人感動。

高雄147香米品種豔冠群芳，晶瑩飽滿具光澤感，米飯香Q彈牙，炊煮時散發著濃郁芋頭香氣，咀嚼時清甜回甘，是最健康美味的臺灣好米。農糧署南區分署長姚志旺說，臺灣好米值得推廣，鼓勵農民種植優質好米，朝精緻農業發展。

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關鍵字：屏東,崁頂,稻米達人,冠軍賽,曾民龍

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