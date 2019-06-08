年賺248億美元！陸電遊仍面臨「三大挑戰」...製作能力較弱

▲電子遊戲的覆蓋人群正在從「青少年、孩子」向「中年人、青少年、孩子」轉變。（圖／翻攝自維基共享資源）

大陸中心／綜合報導

大陸作為全球最大的電子遊戲市場，2018年玩家總數達6.26億人，創造了248億美元的收入，普華永道（PwC）預計，到2023年收入可漲至352億美元。但大陸的電遊和電競仍面臨三大挑戰，包括本土製作能力沒達到國際一線標準、當局愈加嚴格的控管以及電競在傳統體育界的發展。

▲大陸戰隊RNG獲雅加達亞運會電競項目冠軍。（圖／翻攝自新浪）

2020超過韓國

據《新華社》報導，近年來，大陸的電遊與電競市場在起起伏伏中，依舊保持著發展態勢。普華永道近日發布的年度行業展望報告顯示，2018年大陸電遊玩家總數達到6.26億，在全球範圍內遙遙領先，甚至比多數國家的總人口還多。

從收入方面看，2018年大陸電子遊戲市場創造了248億美元的收入，普華永道預計，未來五年市場複合年增長率為7.3%，到2023年將達到352億美元。儘管電競在電遊行業中屬於更「尖端」的部分，但其無疑是增長最快的領域，統計顯示，去年大陸越有3億電競愛好者，創造了約1.51億美元的收入。

普華永道中國通信、媒體及科技行業（TMT）合夥人林曉帆表示，由於大陸智能手機的普及率在2018年已經達到了84%，移動端的遊戲市場發展迅速，儘管PC（個人電腦）遊戲玩家每年都在向移動螢幕遷移，但PC不太可能被完全取代，「逐漸發展成為鐵桿玩家的那些人，不僅會對主要遊戲保持忠誠，還會增加他們在遊戲中的消費。」

他進一步指出，目前，美、韓、中是全球電子競技這一細分市場的前三名，預計到2020年，大陸將超過韓國，成為全球第二大電競市場；未來5年的複合年增長率達到21%，到2023年，電競市場收入達到3.92億美元，美、中、韓將繼續主導全球電子競技市場，佔據該領域69%的收入。

▲上海不僅是許多大型電競比賽的主辦城市，也是IG、QG、NOVA等職業電競俱樂部的主場。（圖／CFP）

增長的主動力

根據普華永道的分析報告，贊助收入和媒體版權收入將成為大陸電子競技市場增長的主要動力。隨著線上線下觀賽數據、媒體版權交易不斷上升，電競市場正迎來越來越多的知名贊助商。

報告指出，與早年間更多是遊戲廠商出資贊助不同，如今電子競技的贊助商廣泛分佈在各個行業，既有英特爾（Intel）、Logitech這樣的硬體廠商，也有賓士、JEEP、BMW這樣的汽車廠商，還有雪碧、紅牛、魔爪之類的飲料廠商等；未來，可能會有更多傳統體育運動的贊助商進入到電子競技行列中。

▲由於吃雞太血腥被盯上，騰訊出奇招，死亡角色改成「揮手說再見」（圖／翻攝自 YouTube／Uptodown）

面臨的挑戰

關於大陸電遊與電競所面臨的挑戰，報導指出，一是本土遊戲生產者的製作能力尚未達到國際一線的標準，沒有放眼全球的競爭力，導致熱門產品基本都是來自海外公司。

報導稱，二是當局愈發嚴格的監管措施，使得遊戲廠商和運營者必須生產或購買製作更優良、更符合大陸國情的遊戲產品，也包括對遊戲玩家與粉絲的引導與培育；三是傳統體育界能否真正將電子競技納進來，使其在諸如大型綜合性運動會中亮相。

目前，騰訊與網易佔據了近70%的市場份額，而一些小型遊戲公司因為拿不到遊戲版號，不得不選擇到海外上市。雖然這一方式可以暫時避免新開發的遊戲被束之高閣而難以變現，但海外上市所面臨的海外玩家偏好、落地推廣等風險，同樣考驗著這些遊戲公司。

▼可以看到這次同樣也是被淘汰後，馬上看到死亡玩家的角色立即蹲下揮手（圖／翻攝自 YouTube／Uptodown）