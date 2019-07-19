日本再推珍奶「閨房大嫂」　台網友崩潰：可以放過珍奶了嗎



▲珍奶紅到成人用品推出限定聯名款。（圖／翻攝AntiSocialSocialClubIG）



網搜小組／邱偉倫報導

台灣的珍珠奶茶近日在日本掀起一股熱潮！日本知名成人用品「TENGA」也跟上這股珍奶旋風，聯手服飾潮牌「AntiSocialSocialClub」推出限量版珍奶「閨房大嫂」。消息在推特曝光後，迅速在網路引起討論，讓不少台灣網友看到後，紛紛崩潰表示「放過珍奶吧」。





▲日本「哈台」颳起珍奶風潮。（圖／記者許力方攝）

日本人熱愛珍奶的程度已無人可擋，除了連鎖手搖店如雨後春筍般出現在日本街頭，更將各種食物改造成日式「珍珠」菜系，如「珍珠麻婆豆腐」、「珍珠沾麵」、「珍珠拉麵」、「珍珠炊飯」等，還有民眾為了喝到一杯珍奶，不惜花上6個小時排隊，可見對台灣珍奶的喜愛程度。然而，這次居然把腦筋動到了成人用品上，原來是廠商想搭上這股珍珠奶茶的旋風，將圖樣蓋在了飛機杯上面，希望藉此吸引消費者們的注意，並不是要推出珍奶口味的商品。

這款「珍奶」飛機杯在包裝上加入了類似粉紅奶茶的外觀，以及珍珠與類似椰果、果凍的圖案，讓人很難跟情趣用品聯想到一起。除了包裝以外，這款飛機杯和其他款式都一模一樣，已經在本月13日開始販售，售價為4000日圓，折合約新台幣1153元。台灣網友們看到後，不禁直呼「只有日本人能超越日本人」，更集體在PTT崩潰表示「推出生魚片飛機杯反制一下啦」、「我們也推出拉麵飛機杯、壽司飛機杯 、納豆飛機杯」、「ＸＸ會長螞蟻」、「可以放過珍奶了嗎？」。