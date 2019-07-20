天宮二號在軌1037天再入大氣層　陸進入「太空站時代」

▲「天宮二號」太空實驗室。（圖／翻攝自《新華社》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

大陸首個空間（台灣稱太空）實驗室「天宮二號」於19日21點06分受控離軌並再入大氣層，這意味著中國大陸正式進入空間站（台灣稱太空站）時代。「天宮二號」設計在軌壽命是2年，實際飛行2年零10個月，完成了首次在太空完成「從種子到種子」全過程的太空植物培養實驗等工作。

央視報導，大陸載人航天工程於1992年正式實施，制定了3個階段的發展戰略，從發射載人飛船、發射太空實驗室到建造太空站，而「天宮二號」屬於第二階段中的第二個步驟。

報導指出，2016年9月15日22時04分，搭載「天宮二號」的長征二號FT2運載火箭在酒泉衛星發射中心發射，期間完成了33天的中國人在太空駐留時間新紀錄，也讓中國大陸成為世界上第二個在太空實現在軌推進劑補加的國家。

▲2016年9月15日，中國大陸在酒泉衛星發射中心用長征二號F運載火箭將天宮二號空間實驗室發射升空。（圖／翻攝自《新華社》微信公眾號）

在軌工作的1037天裡，「天宮二號」開展了4大領域8個主題14項高水平的空間科學與應用任務，也是中國大陸迄今為止領域最廣、規模最大、系統最複雜的太空科學與應用任務。同時，「天宮二號」上還搭載著世界首台空間冷原子鐘，它是目前人類研究出來的最精準的鐘。

報導指出，中國大陸的太空站命名「天宮」，設計壽命10年，基本構型包括核心艙「天和」、實驗艙「問天」和「夢天」，每個艙段規模20噸級，額定乘員3人，乘組輪換期間短期可達6人，計劃2022年前後建成。