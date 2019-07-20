板橋酒吧外黑衣人口角互毆　2醉男頭破血流遭警送辦

▲板橋區民生路三段一處酒吧門口傳出有黑衣人打架，警方獲報到場帶回2名酒醉互毆的男子。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市板橋區民生路三段上一處位於地下室的酒吧，20日凌晨1時許，傳出有多名黑衣人在門口發生打架糾紛。警方獲報到場後，見到一群黑衣男子在酒吧門口聚集，其中40歲的鍾姓男子及28歲的陳姓男子2人頭部皆有傷勢，陳男被警方戒護送往署立台北醫院救治，而鍾男則拒絕送醫，被警方直接帶回派出所偵訊。

據了解，這起糾紛發生於凌晨1時30分許，陳男與鍾男互為認識的朋友，當晚與一群友人到位於新埔捷運站5號出口旁的這處酒吧飲酒，在酒過三巡後，2人疑似起了口角，最後更在酒吧門口演變成互毆的糾紛。陳男被對方打到臉部鮮血直流，而鍾男自己後腦也被重擊流血，一旁友人見狀要上前勸架，與互毆的陳、鍾兩人發生拉扯。

路過民眾發現匆忙打電話報警，警方獲報後立即趕往現場，只見到一群黑衣男子就這樣聚集在酒吧的門口，後腦受傷鍾男一度要自行離開現場，被警方一把攔住，並派請救護車到場支援。

救護人員到場後，先將滿臉鮮血的陳男送往鄰近的署立台北醫院救治，所幸送醫後並無大礙；隨後救護人員也替頭部受傷的鍾男進行包紮，但鍾男卻拒絕就醫，警方釐清剩餘友人只是上前勸架後，先行將這群聚集在酒吧門口的黑衣人驅離，並將鍾男帶回派出所偵訊。

由於2人都喝了不少酒，警方在製作筆錄時，並無法順利進行訊問，只好將陳、鍾兩人先行扣留在醫院及派出所內，待2人酒醒之後，將會針對此案做進一步的偵訊。警方表示，陳男有提到要對鍾姓友人提出傷害告訴，警方目前也依照傷者的意願，朝傷害罪名偵辦，但明早陳男酒醒後，警方也將再一次對他訊問，並確認是否還願意提出傷害告訴。

▲▼酒吧外有許多地方留下血跡，及沾有血液的衛生紙。（圖／記者趙永博攝）



▲轄區江子翠派出所員警獲報到場處理，並帶回2名互毆的男子。（圖／記者趙永博攝）