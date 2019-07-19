向金主尋仇…兄弟「2打1」拿刀砍「木頭砸到爛」　他驚險奪刀保命

記者羅志華／新北報導

新北市1對連姓兄弟曾與另名洪姓友人借錢開店，債款還清後雙方卻因細故結怨。兄弟倆於本月19日凌晨，到板橋大觀路二段某宮廟找洪男尋仇。衝突過程中，連弟與洪男拿刀互砍，民眾見狀嚇得報警；警方獲報啟動快打部隊，3分鐘內就到場鎮壓，訊後依傷害現行犯將雙方移送。

▲洪男被連姓兄弟打得連滾帶爬，驚險從連弟手上奪刀才保住性命。（圖／記者陳雕文翻攝）



據了解，連姓兄弟的哥哥當初向洪男借錢，在桃園開設10元商店；某日洪男到店中拜訪，不料連兄不念舊情，雙方還當場爆發肢體衝突；事後連兄越想越不甘，於19日找了弟弟一同到板橋向洪男尋仇。連姓兄弟一見洪男便開始嗆聲，不但一路追打至宮廟前，過程中甚至連充當武器的木造家具都被砸爛，可見下手之兇殘。連弟更拿出預藏的料理刀砍向洪男，造成他下巴及手腳都有刀傷；洪男不甘示弱，趁隙奪刀後，反過來砍向連弟；連兄在過程中也多處擦傷。

▲3人遭逮後互告傷害，警方依傷害現行犯將他們移送。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方獲報到場，先將砍成一團的連弟及洪男送醫，所幸2人都無大礙。遭逮後雙方火氣還是很大，除了互告傷害外，洪男更加控連弟殺人未遂，警方訊後依傷害現行犯將3人移送。

