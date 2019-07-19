台灣之星傳偷改資費合約違約金　官方：可協助用戶取消訂單

▲台灣之星傳出偷改電信合約違約金金額疑慮。（圖／翻攝自台灣之星官網）

記者邱倢芯／台北報導

你是否有注意過自己的電信違約金有多少？昨（18）日有一名網友在PTT發文指出，自己在申辦台灣之星網路門市資費後發現，原先終端設備補貼款（違約金）為11,000元，結果過沒幾天再度查看合約，發現官方竟將違約金提高到30,000元，且過程中並沒有來電告知，讓這名網友質疑，台灣之星隨意更改合約內容是否不需要告知消費者。

對此，台灣之星官方回覆表示，這是因為當初系統沒有及時更新，因此先前部分消費者看到的是未更新前違約金金額（11,000元），這個部分將會透過客服逐一外撥客戶說明，如客戶仍無法接受正確的違約金合約內容（30,000元），台灣之星可以協助消費者取消該訂單。

根據該名網友的文章指出，自己當初申辦的是台灣之星網路門市資訊月活動資費，內容為月租799元、綁約30個月，搭配的手機型號為iPhone X 256GB（0元），終端設備補貼款為11,000元；且在訂單成立後，自己還致電客服確認合約內容，當時也確定違約金金額為11,000元。

對此，台灣之星也表示，這有可能是因為當時系統還未更新，所以導致客服看到的也是未更新的金額，才會產生客戶的誤會。