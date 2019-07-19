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減輕無殼蝸牛及新婚家庭負擔　彰化補貼每月3千元租金

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▲彰化縣政府放寬租屋族補助。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

▲彰化縣政府放寬租屋購屋及修繕補助。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為了減輕單身青年及新婚家庭的負擔，彰化縣府積極向內政部申請相關補助，包括每月3千元的補貼租金、210萬元的購屋貸款利息補貼、以及80萬元修繕貸款補貼，受理申請的時間將從7月22日到8月30日，相關補助訊息請向工務處洽詢。

彰化縣政府今年新爭取到「單身青年及婚育家庭租金補貼」，放寬申請人每月平均所得3萬970元的每人每月平均所得而言，一對雙薪新婚夫婦兩人若都有4萬元薪資收入，養1個小孩，1戶3個人每人每月平均所得2萬6000元就符合申請條件了。

工務處指出，今年試辦「單身青年及婚育家庭租金補貼」補貼對象有二，其一是20歲到40歲間無自有住宅的單身青年，只要每月平均所得在3萬970元以下，就具有申請資格，有662個名額，每戶每月最高補助是2,600元的住屋補貼；其二是，在新婚2年內或育有未成年子女的家庭有313個名額，每戶每月最高補貼3,000元，均補助1年，預計8月公告，9月受理申請。

▲彰化縣政府放寬租屋族補助。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

▲工務處長林漢斌說明補貼辦法。（圖／彰化縣政府提供）

工務處長林漢斌說，最主要就是要讓新婚夫妻不用擔心住屋負擔太大，政府會補貼租金，希望年輕人能夠認真打拚事業、認真尋找對象，在彰化建立好的家園，歡迎符合資格的鄉親，把握機會減輕負擔，存錢買間自己的房子。

另外「整合住宅補貼方案」今年縣府向內政部爭取到1560個名額租金補貼，每戶每月最高補貼3000元，補貼期限為1年，不過每人每月平均所得是1萬8582元， 7月22日至8月30日受理申請。

還有購屋貸款補貼及修繕貸款補貼，都是屬於貸款利息補貼，購屋貸款補貼共有174個名額，購置住宅貸款最高額度為210萬元，償還年限為20年；修繕貸款補貼則有44個名額，修繕住宅貸款最高額度為80萬元，還款年限為15年。兩項補貼還款利息以兩年期郵儲定存利率加計0.042%、或減計0.533%計算，都比目前一般銀行提供的貸款利息低很多，申請條件是家庭年所得94萬元以下。

▲彰化縣政府放寬租屋族補助。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

▲彰化縣政府住宅補貼DM。（圖／彰化縣政府提供）

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關鍵字：租金,購屋,無殼蝸牛,工務處

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