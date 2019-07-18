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施工品質「落漆」路面刨除落差20公分　2騎士慘摔車

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▲刨除路面落差20公分，害2騎士慘摔車。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

▲刨除路面落差20公分，害2騎士慘摔車。（圖／彰化縣議員賴清美提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

縣議員賴清美在臉書上po文說，「車道外缐道及內缐道1／3拋除！高度落差有20公分高，致使來往的車輛危險外，機車騎士更是來不及反應，一天兩起跌倒受傷案件，包商真的太離譜了」，縣府工務處對此表示，防護的交通錐及夜間警示被民眾私自移開，才造成騎士跌倒，已於上午進行假修復，請包商加強交通維護。

賴清美說，嘉卿路面塌陷，由縣府發包進行路面刨除重新鋪設柏油工程，刨除面積長10公尺、寬4公尺，外線車道刨除，連內側車道也被刨除1／3，刨除掉的路面有20公分深。

▲刨除路面落差20公分，害2騎士慘摔車。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

原本對施工單位的美意還相當的讚揚，但沒想到，竟然沒有進行路平假修復，整條馬路有如同掉入窟窿般，讓一名騎乘機車行經該處的男子，輪胎打滑當場摔車，柏油路面相當滾燙，消防隊員趕緊包紮後送醫治療，所幸無生命危險。

▲刨除路面落差20公分，害2騎士慘摔車。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

工務處指出，受傷民眾已向警方報案並製作筆錄，且施工廠商也立即至警方說明案情提供先前完妥交通維持設施照片，並關心傷者保險理賠和解事宜，另工務處已請施工廠商加強做好交通維持措施。

▲刨除路面落差20公分，害2騎士慘摔車。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

賴清美上午與和美鎮月眉里長蔡東穎一起到嘉卿路會勘時，直指縣府施工單位「落漆」，哪有工程做一半，這兩天沒風也沒雨，也不修復好，又不是多大的施工，怎麼會是這樣呢？真的太離譜了，對施工品質大打折扣。

▲刨除路面落差20公分，害2騎士慘摔車。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

▲假修復完工。

縣府工務處回應表示，和美嘉卿路路面凹陷的部分，已於上星期六派工處理，因為道路工程路基不良且改善有一定的施工程序並維持良好的品質，所以必須等待CLSM的強度足夠符合規定，才進行AC舖設工作，預計這個星期可完成，本處會確實要求施工單位加強做好交通維持措施，並於今天上午先進行假修復。

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關鍵字：刨除,假修復,工務處,打滑

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