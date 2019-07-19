受低氣壓影響！40航次取消　19日海陸空交通懶人包



▲受到低氣壓影響，船運部分目前有40航次全部停航。（圖／記者屠惠剛攝）



生活中心／綜合報導

輕颱丹娜絲往北離台，氣象局已經解除陸上颱風警報，但是因為受到低氣壓影響，今(19)日船運共有5航線，共計40航次全部停航，空運部分國內航線取消5班、延誤2架次，兩岸暨國際航線正常，至於陸運，則有7條警戒路段。

另外，氣象局指出，今日桃園以北、台南以南、宜蘭地區及南投、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。主要瞬間大雨地區為基隆市、台北市、新北市、桃園市、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣，請民眾提高警覺加強防範。

空運

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今日國內航線取消5、延誤2架次，兩岸暨國際航線正常。

船運

受低氣壓影響，今日共有5航線，計40航次停航 :

1.基隆－大麥嶼：全部停航（1航次）。

2.臺北－平潭：全部停航（2航次）。

3.富岡－綠島：全部停航（23航次）。

4.富岡－蘭嶼：全部停航（6航次）。

5.後壁湖－蘭嶼：全部停航（8航次）。

陸運

公路總局將視風雨狀況發布警戒行動作為，為維用路人安全將逐級提升交通管制作業，警戒路段有台9線南迴公路、台17線林邊佳冬路段、台18線阿里山公路、台20線南橫公路、台21線新中橫公路、台24線霧台公路、台29線旗甲公路等路段。