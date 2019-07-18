發展機場經濟學　國內17所大學成立桃園航空城大學聯盟

▲桃園航空城公司董事長王義川主持桃園航空城大學聯盟成立。（圖／航空城公司提供）

記者楊淑媛／桃園報導

包括中央大學、高雄餐旅大學等國內17所大學代表，18日於桃園航空城公司，成立「桃園航空城大學聯盟」並進行交流。會中各校代表都表達參與航空城計畫的意願，並主動提出各項可以進行產官學合作的計畫。桃園航空城公司董事長王義川說，航空城聯盟大學將進行人才培育工作，參與航空產業等相關的各項新創試驗計畫。

桃園航空城公司指出，桃園航空城大學聯盟(TAU-Team)，由桃園在地的萬能科大、開南大學、健行科大、中央大學、中原大學、元智大學、長庚大學、南亞技術學院、龍華科大，以及包括來自中華科大、高雄餐旅大學、臺北商業大學、銘傳大學、台灣體育大學、臺南應用科大、成功大學、臺灣海洋大學等17所大學共同參與。

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▲國內17所大學成立桃園航空城大學聯盟。（圖／航空城公司提供）



桃園航空城公司董事長王義川表示，桃園航空城將聚焦推展「機場經濟學」，帶動國際機場及機場城市在觀光、商務、物流、產業的發展。萬能科大徐振雄主任秘書說，聯盟可以先行盤點各校系所專長的師生人才，然後在航空城核心計畫下成立人才培育小組，讓學校與各該產業的廠商進行媒合與交流，優秀人才加入航空城，結合產業和學校，可以讓此計畫更具體實現。

開南大學空運管理系彭效武副教授則指出，包括航空產業有勞斯萊斯引擎、DeltaHawk引擎維修、研發，跟長榮、華航地勤的需求結合，開南非常期待產業需求與人才培育的結合。新竹中華科大石大明副校長則肯定航空城規劃的開放思維。台南應用科技大學管理學院熊正一院長，則具體建議聯盟成員認養工作群組的模式來落實計畫，不止是現有航空相關產業，還可以引進新的產業進來。

龍華科大研發處林湘沅組長提出，龍華可以在綠色載具、自動載具、智慧建築、地景規劃、IOT環境管控和循環材料都有專家可以投入。健行科大陳育民組長肯定航空城計畫是現在要進行的航空城的藍圖，此聯盟就是一個願景平台，我們可以加入更多未來的想像。元智大學創新創業中心鄭雅穗主任則呼應航空城是智慧航空城的說法，元智大學以AI和IOT是主流研發方向，如智慧通訊、智慧醫療、智慧自動服務等等領域也能參與。