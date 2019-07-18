影／中國第一胖大逆襲！狂減142公斤變「減重勵志哥」...抱美人歸網讚爆

記者蔡儀潔／綜合報導

山東濟南的王浩楠曾因334公斤的體重，被封為「中國第一胖」，去年曾接受了切胃手術，近日複查發現，他半年間不僅瘦了142公斤，還長高2公分，更因為減肥成功得到愛情。由於快速減重，他留下約40斤的皮，一走路就會晃來晃去的。

▲劉浩楠減重前後對比。（圖／翻攝自梨視頻）

據梨視頻報導，王浩楠原體重334公斤、身高181公分，如今，瘦下來的他開心表示，「現在可以完全自理了，生活習慣也變好了，正常人可以做到的，我都可以做到了。」

更令他開心的莫過於交到女朋友了。王浩楠說，除了身體健康，最大的收穫就是有了女朋友，「以前都沒想像過能活多久，更不敢想找個媳婦（另一半）什麼的，現在我理想中的夢想都實現了。」

▲王浩楠在訓練。（圖／翻攝自梨視頻）

王浩楠這趟減重之路走的不容易，他去年5月接受醫院的減重手術，切除了五分之四的胃，後續開始控制飲食，過年期間也一口肉都不吃，只吃青菜，此外還保持訓練，每天都會運動4小時。他還在開直播分享自己的減重過程，目前已有超過百萬粉絲，從「中國第一胖」變成「減重勵志哥」。

但由於快速減重，王浩楠留下約40斤的皮，一走路都會晃來晃去，不過他表示，非常高興能有這身皮，「我沒恢復的時候，看到這身皮就很有成就感」，他下一步會接受割皮，因為厚重的皮如果形成真菌，嚴重的會致死。

▼王浩楠減重後複查顯示，其脂肪肝、心臟和肺部情況都好多了，睡眠呼吸中止也沒有了。（圖／翻攝自梨視頻）