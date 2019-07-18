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潘曉穎父親6月致函「提4大解決方案」　盼港府以「特別態度」處理個案！

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21歲香港網紅潘曉穎被20歲男友陳同佳殺害。（圖／翻攝網路、當事人臉書）

▲港男陳同佳在台灣殺害懷孕女友潘曉穎。（圖／翻攝網路、當事人臉書）

大陸中心／綜合報導

香港特首林鄭月娥9日露面宣布，《逃犯條例》已壽終正寢，不過最初的導火線「潘曉穎一案」，她卻始終未做出圓滿的處理。潘曉穎的父母在今年6月時，再度致函給香港政府，並且提出4個解決方案，希望林鄭月娥能以「特事特辦」的態度來處理該案。

港男陳同佳去（2018）年2月的情人節，在台灣涉嫌殺害懷孕女友潘曉穎，並且裝入行李箱棄屍草叢，手法十分兇殘。此事屆滿一年，香港保安局就提出，建議修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，希望藉此堵塞漏洞，保障社會安全。

不過，香港《逃犯條例》一提出，立刻引起社會大眾不滿，紛紛走上街頭抗議。事後，雖然林鄭月娥已停止修例，但一直沒有提出如何解決陳同佳在台灣殺人案的後續問題。綜合港媒報導，案發後，潘曉穎的家屬多次致函及與特區官員會面，但仍然沒有下文。

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

▲林鄭月娥停止修例，但卻遲遲沒有解決潘曉穎一案。（圖／路透社）

隨後，潘曉穎的父親又在今年6月再次致函給港府，內容提出4大解決方案，包括以「單次個案處理」的方式，賦權香港法庭審理單一個案、港府以「行政指令方式」單次移交疑犯、賦予香港法庭域外法權、勸說疑犯到台灣自首等建議，希望林鄭月娥能將該案圓滿解決。

此外，家屬在信件中稱，對女兒遇害一事一直無法釋懷，希望林鄭月娥能在修例引發的重大爭議後，考慮各種方法再次盡力為女兒討回公道，預計嫌犯陳同佳最快可能在今年10月就會獲釋，希望特首、律政司司長及保安局局長能夠在立法會休會前完成相關程序，「這是我們唯一的要求」。據《香港01》報導，針對此事，保安局17日回應，政府與受害人家屬聯繫的相關內容不宜公開。

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關鍵字：林鄭月娥,香港政府,潘曉穎,陳佳同,逃犯條例

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