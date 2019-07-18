北京不滿港府錯判形勢　冀仿效「黃背心」處理手法...先亂後治！

▲13日的「光復上水」也爆發警民衝突 。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

「反送中」引發的流血衝突已蔓延至全港十八區，嚴重打擊經濟和影響正常生活。《東網》引述消息稱，大陸中央政府不滿港府及相關對港機構錯判形勢，但為避免再爆發警民衝突，現階段會放任示威者宣洩，直至局勢平定下來後，中央將會調整對港政策，以及對港機構的人事佈局。

據報導，從「七一遊行」的衝擊立法會，到上週末的「沙田遊行」，修訂《逃犯條例》引發肢體衝擊和抗議行動不斷，社會已達全面撕裂狀況，民情洶湧難以冷卻，港府高官即減少曝光試圖「以靜制動」，卻令示威行動由金鐘散落十八區。

▲「沙田遊行」中，港警遭示威者「咬斷手指」（圖／翻攝fb社團「香港突發事故報料區」）

報導引述消息稱，北京對港府及相關中央對港機構錯判形勢極為不滿，包括指斥有關部門未能有效掌握民情，以及錯判修例所有帶來的政治反響衝擊等，明確表示不希望發生流血衝突；希望港府倣效法國處理黃背心運動的手法，以「先亂後治」處理，放任社會盡情宣洩不滿，待局勢稍緩。

消息指出，北京近期派多名中間人與各界聯絡，直接瞭解民情動向，不少人把矛頭直指港府及相關對港機構未有聽取意見，獨斷獨行，促使今天困局難以收拾，同時，對港機構即使有收集民情，但問題圍繞如何總結修例事件，以及有何民生措施可推，令部分人擔心是否有足夠能力於亂後治港。

報導稱，北京會等香港局勢趨平穩後，先著手調整對港機構的人事部署。至於當前問責團隊是都應換人，有建制派形容局勢緊張，相信中央不會急於陣前易帥，否則動搖軍心影響更大。

▲七一遊行。（圖／達志影像／美聯社）

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，法國處理黃背心運動不但放任示威，亦同步進行大辯論正視民意方能平息，相反港府只如違法佔領行動時等待民意逆轉，做法很可悲，「香港沒有本錢拖下去，因港府管治失效，已陷無政府狀態。」

他建議，未來應改組行政會議及問責團隊，否則港府將如「跛腳鴨」，而中央更應考慮調整對港方針，為一國兩制輸入活力或賦予新含意，方能應付時代變遷。

▼示威者佔領立法會。（圖／路透社）