狼師性侵女生「逃亡17年」考上名校又任教　栽在人像比對

▲性侵示意圖，非本文當事人。（圖／123RF）

記者馬叔安／綜合報導

四川馮姓中學教師，17年前任教期間性侵了1名不滿14歲的女生後，偽造身份，展開了長達17年的逃亡，這段期間不僅考上了西藏大學，還到當地著名高中任教，並成為學校中階主管，直到2018年2月，警方才以人像比對系統，以及血液採集等方法確定其身份，將其逮捕，並判處6年半徒刑。

綜合陸媒報導，馮姓嫌犯17年前在家鄉四川中學擔任音樂老師，於此期間曾至少對1名女生性侵2次，事發後一路向西逃亡，來到拉薩，買了1張假的身份證，並在菜市場打工，兩年之後，發現沒有什麼動靜，加上當時沒有戶籍網路系統，又偽造了一套戶籍和身份訊息，並考入西藏大學。

馮姓嫌犯畢業後，來到昌都地區的一所中學任教，由於之前有教學經驗，加上工作努力，很快成為了學校的中層主管。直到去年，警方通過人像比對系統，發現了其嫌疑，但是由於馮姓嫌犯的面部特徵不明顯，加上當年沒有取得嫌疑人的其他生物證據，偵查一度陷入膠著。

最後警方與嫌犯的父親合作，以管理需要為由，抽取了被比對人的血液，這才確定了馮姓嫌犯的身份，將其逮捕。馮姓嫌犯落網時慨歎，「在社區要求採血的時候，我預感要出事，但當時還有一絲僥幸，畢竟都過去這麼多年了！」