　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

防範輕颱「丹娜絲」來襲　金山警分局加強防颱全面啟動

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 防範輕颱「丹娜絲」來襲 金山警分局加強防颱全面啟動。（圖／翻攝自臉書「金山警好讚」粉專）

▲ 防範輕颱「丹娜絲」來襲，金山警分局加強防颱全面啟動。（圖／翻攝自臉書「金山警好讚」粉專，下同）

記者郭世賢／新北報導

輕颱「丹娜絲」持續接近台灣，新北市金山警分局於17日氣象局發布陸上警報後，分局長陳永昌立即親自至轄內乾華、石門及老梅所，提醒加強辦公廳舍防颱措施，各所駐地均已備妥防水沙包、發電機、照明設備及儲備糧食，確認功能良好，以維護人員、裝備、車輛及廳舍安全，並清掃廳舍周邊排水設施，避免雜物堵塞造成淹水。陳永昌表示，隨著暴風圈逼近，風雨勢必增強，民眾應儘量避免外出，以免危及生命財產安全。

新北市警察局警政監賴來登代表市警局親自至大鵬、金山所等，提醒各所同仁注意執勤安全，如遇強風大雨，不可勉強出勤，尤其山區應注意土石崩落，避免意外發生，務必達到零傷亡目標。

▲ 防範輕颱「丹娜絲」來襲 金山警分局加強防颱全面啟動。（圖／翻攝自臉書「金山警好讚」粉專）

▲ 新北市警察局警政監賴來登（中）代表市警局親自至大鵬、金山所等，提醒各所同仁注意執勤安全。

依據中央氣象局預報，輕度颱風「丹娜絲」會夾帶豐沛雨量，可能造成部分地區坍方、落石、土石流，金山警分局針對轄內23條潛勢區域及河川溪流（金山區9條、萬里區12條、石門區2條）周邊居民，必要時會配合各區公所，預先疏散至安全處所。

金山警分局長陳永昌表示，隨著新北市政府災害應變中心設立，萬里、金山及石門區公所也陸續開設災害應變中心，金山警分局派員24小時全天候進駐各區災害應變中心待命，並呼籲颱風期間民眾切勿於岸邊逗留、釣魚及觀潮，隨著暴風圈逼近，風雨勢必增強，民眾應儘量避免外出，以免危及生命財產安全。

金山警好讚：https://www.facebook.com/jinshan.police.ntpc/

▲ 防範輕颱「丹娜絲」來襲 金山警分局加強防颱全面啟動。（圖／翻攝自臉書「金山警好讚」粉專）

▲▼ 金山警分局長陳永昌立即親自至轄內乾華、石門及老梅所，提醒加強辦公廳舍防颱措施。

▲ 防範輕颱「丹娜絲」來襲 金山警分局加強防颱全面啟動。（圖／翻攝自臉書「金山警好讚」粉專）

▲ 防範輕颱「丹娜絲」來襲 金山警分局加強防颱全面啟動。（圖／翻攝自臉書「金山警好讚」粉專）

ET快訊
中職／彭政閔1076得分超越張泰山！成史上最會得分打者
詭步「丹娜絲」最快明晚解除海警…恐還有「雨炸彈」輕颱！3地區
吳宗憲曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了

關鍵字：新北,金山,輕颱,丹娜絲,防颱

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防範輕颱「丹娜絲」來襲　金山警分局加強防颱全面啟動

防範輕颱「丹娜絲」來襲　新北農業局防災全面啟動

2歲男童包尿布街頭趴趴走　母親睡醒滑臉書大驚「兒子失蹤了」

坪林打造獨角仙親子樂園　「生態教父」楊平世助復育

2019國家卓越建設獎　台南市工務局抱回6座獎盃

友你真好！　台南市消防之友會成立打火弟兄的最佳後盾

輕颱丹娜絲颱風到來　嘉市清淤抽水機放沙包嚴陣以待

危險！桃市府高樓外牆磁磚掉落　洽公不要走後門

不要給地球製造麻煩　桃園推動焚化再生粒料利用

棒球培訓遍地開花　香山高中打出好成績

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

有夠會～張基龍泡咖啡的目的..　在辦公室激吻林秀晶！！

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

兜風囉！主人騎車鸚鵡乖乖站手把 牠整路「魔性笑聲」還偷罵：花惹X

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

獨家／恭喜王陽明當爸了！　蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

通緝犯砍警！為救同伴連開2槍 「再不開槍不是他死就是我死」

防範輕颱「丹娜絲」來襲　金山警分局加強防颱全面啟動

防範輕颱「丹娜絲」來襲　新北農業局防災全面啟動

2歲男童包尿布街頭趴趴走　母親睡醒滑臉書大驚「兒子失蹤了」

坪林打造獨角仙親子樂園　「生態教父」楊平世助復育

2019國家卓越建設獎　台南市工務局抱回6座獎盃

友你真好！　台南市消防之友會成立打火弟兄的最佳後盾

輕颱丹娜絲颱風到來　嘉市清淤抽水機放沙包嚴陣以待

危險！桃市府高樓外牆磁磚掉落　洽公不要走後門

不要給地球製造麻煩　桃園推動焚化再生粒料利用

棒球培訓遍地開花　香山高中打出好成績

19歲林俊易拍下頭號種子奪美國羽賽冠軍　登BWF官方粉專封面

丹娜絲分身！明北上恐引進西南風　吳德榮：南台灣嚴防「致災性降雨」

苗可麗尬戲「皮蛇」纏上身！　眼睛突睜不開…驚求醫又染一怪病

參加十一閱兵？　東風-41導彈發射車在高速公路飆車

前世寵物過太爽！「丹頂鶴」投胎每月詐騙6萬　她回家做夢...真相出爐

廣末涼子狠砸2億買中古房！　搬離東京市中心…只為兒子「少走點路」

中職／紀錄夜告別高雄　彭政閔感動語塞：929會哭的更慘

拉火炮登雲豹甲車　成功嶺射擊體驗近距感受武器威力

第四作戰區完成防颱整備　依令投入地方災害應援

甜美女老師「穿真理褲上課」太辣！雪白美腿震驚鄉民　有人神到了

景安露鳥俠對女店員「升旗」　手從背滑到屁股拿到Line就閃人

地方熱門新聞

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內..

2歲尿布童逛大街　母滑臉書才知..

丹娜絲來了　北北基停班停課共決..

南投市大庄路嘉興里將截彎取直　

防範輕颱丹娜絲　金山警加強防颱

台南規模3.3地震　深夜搖醒網..

廣德家流浪街頭擺攤　被列6大反..

防範輕颱丹娜絲　新北防災啟動

中市府晚間10點宣布7/18是..

坪林打造獨角仙樂園　生態教父助..

最新民調台南市長信任度上升

國家卓越建設獎工務局抱回6座獎

不滿查估價偏低　航空城地主砲聲..

花蓮犬貓「3合1計畫」開跑　名..

更多熱門

相關新聞

丹娜絲最快明晚解除海警…3地區防豪雨

中央氣象局17日晚間8時30分全面解除陸上警報，最快18日（周四）深夜至19日（周五）清晨解除海上警報。目前丹娜絲颱風（Danas）正逐漸與東邊對流雲系統整，預期未來路徑會持續向東，對本島威脅降低，但後續菲律賓西側的低氣壓持續發展中，不排除可能發展成熱帶性低氣壓，將於19日北移，為東南部、東部及中南部地區帶來局部大雨或豪雨。

防範輕颱丹娜絲　新北防災啟動

坪林打造獨角仙樂園　生態教父助復育

掌握丹娜絲　蔡英文、蘇貞昌連線影片曝光　

風雨未達標　宜花東明正常上班課

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

逛小屈孩子突然腹痛！他借廁所被拒暴走

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

咪妃分手九妹後爆氣：談戀愛談成這樣太可悲！

丹娜絲最快明晚解除海警…3地區防豪雨

湯匙一舀…麵線浮紅棗！萬人崩潰

金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現

貓咪4顆犬齒被磨平「吃飯就痛」

新北宜蘭大雨！低壓接力明後天豪雨警戒

咪妃分手Joeman原因曝光！爆氣嗆：感情不是錢堆出來的

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！

丫頭自拍「男友的手伸到胸前」　影片曝光閃爆

即／輕颱丹娜絲逼台！北北基上班上課

陸女吃生蠔小腿發黑潰爛！

更多

最夯影音

更多

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

有夠會～張基龍泡咖啡的目的..　在辦公室激吻林秀晶！！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面