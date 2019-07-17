防範輕颱「丹娜絲」來襲　新北農業局防災全面啟動

▲ 防範輕颱丹娜絲來襲，農業局長李玟率員巡查淡水第二漁港，確保漁港完成整備工作。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

輕度颱風「丹娜絲」持續接近台灣，氣象局17日發布陸上警報，明後兩天颱風會是最接近台灣，預計會造成豪大雨等級雨勢。因應颱風來襲，市長侯友宜指示，及早完成防災應變準備，針對易山崩及土石流山區提高警覺，提醒海上作業漁船儘速進港避風，並加強防颱宣導，農業局已完成整備一系列措施，全力防颱。

農業局17日上午8時，即簡訊通知新北市1827位漁船主，並逐一致電5個區漁會，做好防颱整備及漁船繫纜固定作業。農業局長李玟下午率員巡查淡水第二漁港，同時派員檢視28處漁港及漁港工程各項設施之整備作業，確保漁港完成整備工作。

▲ 輕颱丹娜絲逼近，漁船提早返航綑綁防颱。

農業局指出，截至17日下午4時，新北市已進港避風漁船計1629艘，外籍含大陸船員1160人。新北市海域納入海上颱風警報範圍時,農業局將再次通知漁船主及前揭單位提高警覺，並請船主遵守新北市府災害應變中心公告，禁止漁船出港，保障生命財產安全。

農業局表示，新北市共計領有水土保持施工許可證案件116件，皆已通知成立災害搶救小組，並完成防颱準備。土石流潛勢溪流合計235條，保全住戶3855人，已請公所及98個里長通知居民防颱。

▲ 防範輕颱丹娜絲來襲，養殖戶防颱整備。

農業局表示，歷年來颱風肆虐均造成大量樹木傾倒，對於新北境內交通和市容皆造成極大影響。已事先請各區公所針對路樹進行防汛期前檢查，各區公所綠化班及委外廠商也已進行樹木疏枝修剪及固定作業，而民眾自家的樹木，可自行進行疏枝修剪或固定等預防性處理，避免因颱風來襲倒塌。

另外，對於颱風過後常出現有樹倒情形，農業局以於重要道路皆備有搶災機具待命，且定期專人巡檢。民眾若在戶外發現路樹傾倒情形時，可撥打本市1999市政專線，將儘速派專人前往處理。

農業局表示，農業生產部分，已於16日通知29區公所，加強宣導農作物因應颱風的防災作業，後續將持續宣傳，並依據風雨具體狀況啟動相關作業。