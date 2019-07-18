阿公種柑橘一甲子養活3代　1個月內「連中毒3次」！23歲孫接手無毒栽種

▲為了感念78歲的阿公種植柑橘拉拔他長大，特別以「橘公」當做果汁小舖的店名。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣三灣鄉有一位78歲的柑橘果農阿公謝源祥，憑著種了一甲子的柑橘，辛苦的養活了3代兒孫；但前幾年阿公因為灑農藥中毒，導致整片果園無人管理，所幸他的孫子謝智淞，為了照顧生病的阿公，毅然決然的接手柑橘園，還協助阿公開始改用無毒栽種，也使得這片柑橘園，也通過了產銷履歷驗證，未來將朝向研發柑橘加工品的目標前進。

現年僅23歲的謝智淞表示，自己在家都會幫忙柑橘包裝、出貨方面等，在國中畢業後就半工半讀，有時甚至還打3份工，因為爸爸在他小的時候就入獄服刑，所以全靠阿公種柑橘一手拉拔長大。當謝智淞得知阿公因為灑農藥中毒，1個月內還接連中毒3次，這才開始思考是否要回家幫忙栽種柑橘，「沒有阿公和這些柑橘，就沒有現在的我」這是他最常和員工說的話。

▲▼數年前阿公謝源祥因為噴灑農藥而中毒，為了照顧阿公，謝智淞回鄉接手果園，更因此改用無毒栽種。（圖／記者黃孟珍翻攝）

阿公謝源祥也說，看見自己的孫子有心在這果園發展，心裡也是非常開心，自己種了將近一甲子的歲月，也是該慢慢讓年輕人接手的時候了。祖孫2人攜手合作，將6公頃大的果園以無毒栽種方式，順利通過產銷履歷驗證。謝智淞也說，未來也要研發柑橘加工產品，並協助農友也完成產銷履歷。

謝智淞強調，因為感恩，所以想把這感恩之情回饋社會，因而另開了以阿公為名的「橘公」鮮榨果汁店，讓無毒栽種的產品也能讓消費者感受到，也將所得盈餘提撥5％給偏鄉學童，並且提供新鮮水果免費給需要的人，而做到取之社會，還之社會的一份心。

▲謝智淞也開了間實體店面，將所得盈餘提撥5％，作為幫助偏鄉學童的基金。（圖／記者黃孟珍翻攝）