花蓮－濟南成功復航　花蓮機場髙規格噴水儀式歡迎首批旅客

▲▼花蓮－濟南成功復航，花蓮機場安排噴水儀式高規格迎賓。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

山東航空成功對飛復航，6日上午首班飛機自山東飛抵花蓮，花蓮縣長徐榛蔚率領各局處首長出席迎賓典禮，並與山東航空台灣分公司總經理趙瑜及各界貴賓共同迎接山東航空首航旅客的到來，正式啟動每週六一次的定期包機往返濟南-花蓮兩地。

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花蓮縣政府及花蓮航空站以高規格迎賓，除安排噴水儀式，更準備特色紀念品及花蓮著名的原住民舞蹈團，以迎賓舞方式熱情款待每一位來自山東的旅客。徐榛蔚表示，山東位於太行山以東，花蓮則位於中央山脈以東，感謝山東航空大力支持，加上花蓮縣政府持續不間斷的努力，終於成功復航，奠定「東東合作」模式。

▲花蓮縣長徐榛蔚致贈「東東合作」盟誼永固的獎座給山東航空書記孫秀江先生表達感謝之意，由趙瑜總經理代表受贈。

徐榛蔚特別致贈象徵「東東合作」盟誼永固的獎座給山東航空書記孫秀江先生表達感謝之意，由趙瑜總經理代表受贈。首航典禮出席的貴賓包括花蓮縣議員楊華美、鄭寶秀、黃馨、陳英妹、蔡依靜、台灣女企業家協會創會理事長，也是花蓮文化觀光大使馬愛珍、花蓮縣旅行商業同業公會吳永昌等人，其中馬愛珍理事長更是專程搭乘此班飛機到花蓮，以行動力支持復航。

山東－花蓮復航同時也讓宜花東民眾不用再舟車勞累跑到北部就可以直航到山東旅遊，感受享譽世界的齊魯文化，同時也帶動東部對外的國際大門，加上未來串連宜花東三縣的花木蘭遊程，花蓮東大門這座國際機場，未來將提供東部民眾更便捷的國際旅遊服務。

▲花蓮縣長徐榛蔚率同局處首長歡迎首航旅客。

山東的旅遊豐富多元，世界遺產數量名列世界第三，有山勢雄奇居五嶽之首的泰山、儒家文化聖地的孔子故鄉曲阜及以風光明秀著稱於世的泉城濟南。

山東航空花蓮復航復航大事記

(一) 102年2月至103年期間山東航空曾於飛航山東濟南至花蓮之定期包機。

(二) 108年2月21日山東航空董事長一行4人來訪花蓮表達重新復航之意願。

(三) 108年3月22日交通部民用航空局核准山東航空108年5月1日至10月26日期間山東濟南至花蓮航班。

(四) 經洽山東航空辦妥中國大陸方航線核准後，確認於108年7月6日開航。

山東航空機型及航班資訊

山東航空航班機型:738，商務艙8位，經濟艙166位。

自108年7月1日至10月26日每周六航行。

航班資訊:每週六直航花蓮（HUN）-濟南（TNA），航班時間為濟南上午7點35分起飛，抵達花蓮為上午10點20分，返程為上午11點50分花蓮起飛，抵達濟南時間為下午2點40分，每週六一次的定航定班。

欲搭乘直航班機前往山東旅遊之民眾，請洽山東航空客服(02)2718-0299。